Meyve ve sebzede fiyat fırtınası: Vatandaşın sofrasına zor ulaşıyor

Meyve ve sebzede fiyat baskısı artıyor

Son aylarda Türkiye genelinde sebze ve meyve fiyatlarında gözle görülür bir artış yaşanıyor. Domates, biber, salatalık, limon başta olmak üzere temel tarım ürünlerinde etiketlerin yeniden yazıldığı pazarlarda dile getiriliyor. Üreticiler, mazot, gübre ve işçilik maliyetlerindeki yükselişi fiyatlara yansıttıklarını söylüyor. Tedarik zincirinin her halkasında oluşan artışlar, nihai fiyatlara kadar ulaşıyor. Tüketici tarafından ise bütçeyi zorlayan bir alışveriş süreci hakim. Esnaf, “Geçen yıl ile kıyaslandığında aynı meyve ve sebzeyi almak için en az bir buçuk kat daha ödeme yapıyoruz” görüşünü paylaşıyor. Bu durum, gıda enflasyonunun ana etkenlerinden biri olarak uzmanlarca değerlendiriliyor. Fiyat artışlarının kalıcı mı yoksa geçici mi olduğuna dair tartışmalar yoğunlaşıyor. Gıda zincirinde düzenleme gerekliliğini işaret eden sesler artıyor.