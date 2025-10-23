Meyve ve sebzede fiyat fırtınası: Vatandaşın sofrasına zor ulaşıyor
Türkiye genelinde sebze ve meyve fiyatlarında yaşanan artış, hem üreticiyi hem tüketiciyi zorluyor. Artan enerji, nakliye ve girdi maliyetleri fiyatları yukarı çekerken, hükümet tedarik zincirindeki aksaklıkları gidermek için yeni Hal Yasası hazırlığına hız verdi. Üretici maliyet baskısından, tüketici ise alım gücü kaybından şikayetçi. Uzmanlara göre, mevsimsel etkilerin yanı sıra yapısal sorunlar da fiyat istikrarsızlığının temel nedeni. Yeni düzenlemenin, fiyat oluşumunda şeffaflığı artırarak gıda enflasyonunu kontrol altına alması hedefleniyor.
Meyve ve sebzede fiyat baskısı artıyor
Son aylarda Türkiye genelinde sebze ve meyve fiyatlarında gözle görülür bir artış yaşanıyor. Domates, biber, salatalık, limon başta olmak üzere temel tarım ürünlerinde etiketlerin yeniden yazıldığı pazarlarda dile getiriliyor. Üreticiler, mazot, gübre ve işçilik maliyetlerindeki yükselişi fiyatlara yansıttıklarını söylüyor. Tedarik zincirinin her halkasında oluşan artışlar, nihai fiyatlara kadar ulaşıyor. Tüketici tarafından ise bütçeyi zorlayan bir alışveriş süreci hakim. Esnaf, “Geçen yıl ile kıyaslandığında aynı meyve ve sebzeyi almak için en az bir buçuk kat daha ödeme yapıyoruz” görüşünü paylaşıyor. Bu durum, gıda enflasyonunun ana etkenlerinden biri olarak uzmanlarca değerlendiriliyor. Fiyat artışlarının kalıcı mı yoksa geçici mi olduğuna dair tartışmalar yoğunlaşıyor. Gıda zincirinde düzenleme gerekliliğini işaret eden sesler artıyor.
Üreticinin yükü giderek ağırlaşıyor
Tarlada başlayan artış dalgası, üreticinin karşılaştığı maliyetlerle doğrudan ilişkili. Gübre, tarımsal ilaç, enerji ve işgücü maliyetleri yükselmiş durumda. Seracılık yapanlar için enerji gideri belirleyici bir unsur haline geldi. Bazı üreticiler, alan daraltmak ya da verimi azaltmak zorunda kaldıklarını aktarıyor. Bu da arz yapısında daralma anlamına geliyor ve fiyatlara yukarı yönlü baskı oluşturuyor. Üretici örgütleri, aracılar zincirinin kısalması gerektiğini vurguluyorlar. Ayrıca devlet destekleriyle lojistik ve depolama altyapısının iyileştirilmesi gerektiği görüşünde birleşiliyor. Ekonomistler, sadece üretim değil tedarik ve dağıtım mekanizmalarının da reforma ihtiyacı olduğunu belirtiyor. Bu kapsamda sistematik bir yaklaşımın gerekliliği gündeme geliyor.
Tüketici alım gücünü zorluyor
Hızla artan fiyatlar, özellikle dar gelirli vatandaşın sebze ve meyve alımını zorlaştırıyor. Pazara çıkmadan önce ürünlerin kilogram fiyatlarını karşılaştıran tüketiciler görüyoruz. Bazı aileler, alışveriş listesinden sebze ya da meyveyi çıkarmak zorunda kaldıklarını ifade ediyor. Bu durum, sağlıklı beslenme açısından da risk oluşturuyor. Market kampanyaları ya da indirim günleri geçici rahatlama sunsa da köklü çözüm değil. Eğer fiyatlar düşmezse tüketimin biçimi değişebilir, sebze-meyveden uzaklaşma söz konusu olabilir. Bu da uzun vadede halk sağlığı ve gıda güvencesi açısından endişe yaratıyor. Dolayısıyla hem tüketici hakları hem üretici hakları bağlamında bir dengeye ihtiyaç var.
Aracı zincirdeki katmanlar gözetilmeli
Üreticiden tüketiciye ulaşana kadar ürün birçok el değiştiriyor; her el değişimi maliyeti artırabiliyor. Nakliye, komisyon, depolama ve pazara hazırlama gibi süreçler fiyatın oluşmasında kritik rol oynuyor. Bazı ekonomistler, aracılara verilen payın yüksekliğinin fiyat artışında belirleyici olduğunu vurguluyor. Bu noktada sistemin şeffaf ve takip edilebilir olması gerekiyor. Üretici-tüketici arasındaki mesafenin kısalması öneriliyor. Dijital kayıt sistemleri, doğrudan satış modelleri gibi yenilikler gündeme geliyor. Ancak mevcut altyapı ve mevzuat bunun önünde bir engel olarak görülüyor. Aracı sayısının azaltılması, lojistik süreçlerin iyileştirilmesi ve denetimin artırılması önemli adımlar olarak öne çıkıyor. Bu sayede fiyat oluşumunun daha adil ve açıklanabilir olması bekleniyor.