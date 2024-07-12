MHP'den ilginç öneri: Asgari refah seviyesinin altında kalanlara devlet gelir desteği versin

Bu konuda toplumun hangi kesimi olursa olsun, çalışan, emekli, her kesimle ilgili bir asgari refah seviyesinin belirlenmesi ve bu asgari refah seviyesinin altında geliri olanlara devlet tarafından gelir desteği verilmesi şeklinde önerimiz var. Dolayısıyla bunun hayata geçirilmesi kökten bir çözüm olacaktır.”