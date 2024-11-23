Migros Money indirimi! Migros'tan gıdadan temizlik ürünlerine dev indirim (SON TARİH 30 KASIM)

Migros Money kart ile yapacağınız alışverişlerde gıdadan temizli ürünleri ve bebek bezine kadar birçok üründe dev indirim fırsatında son tarih 30 Kasım. İşte Migros Money indirimli ürün fiyatları…
MİGROS AYÇİÇEĞİ YAĞI 2 LİTRE
Fiyat: 129 TL
1 | 29
MİGROS AYÇİÇEĞİ YAĞI 5 LİTRE
Fiyat: 269 TL
2 | 29
YUDUM AYÇİÇEK YAĞI 5 LİTRE
Fiyat: 299,95 TL
3 | 29
SUNAR MISIR YAĞI 5 LİTRE
Fiyat: 279,95 TL
4 | 29
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