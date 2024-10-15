Migros Money ve Money Bonus ile Bahçıvan peynirlerinde indirim (MİGROS KATALOĞU-SON TARİH 23 EKİM)
Migros, Money Kart ve Money Bonus ile yapılan alışverişlerde Bahçıvan marka peynirlerde büyük indirim fırsatı sunuyor. İşte, Migros’tan 23 Ekim’e kadar Money Kart veya Money Bonus ile yapılan alışverişlerde geçerli Bahçıvan peynirleri fiyatları…
BAHÇIVAN SÜZME PEYNİR AİLESİ 500 GRAM
BAHÇIVAN SÜZME PEYNİR, PROBİYOTİK SÜZME PEYNİR VE LAKTOZSUZ PEYNİR
Money Kart veya Money Bonus ile yapılan alışverişlerde geçerli fiyat:
79,90 TL
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BAHÇIVAN DİLİMLİ TOST PEYNİRİ 500 GRAM
Money Kart veya Money Bonus ile yapılan alışverişlerde geçerli fiyat:
176,90 TL
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BAHÇIVAN LABNE AİLESİ 200 GRAM
BAHÇIVAN TAM YAĞLI VE LAKTOZSUZ LABNE PEYNİR
Money Kart veya Money Bonus ile yapılan alışverişlerde geçerli fiyat:
41,50 TL
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BAHÇIVAN DİLİMLİ BEYAZ PEYNİR AİLESİ 420 GRAM
BAHÇIVAN TAM YAĞLI VE LAKTOZSUZ DİLİMLİ BEYAZ PEYNİR
Money Kart veya Money Bonus ile yapılan alışverişlerde geçerli fiyat:
114,90 TL
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