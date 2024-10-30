Migros’ta Money bonus ve Money karta özel indirim ve 1 alana 1 bedava fırsatı! (SON TARİH 6 KASIM)
Migros’ta Money bonus ve Money karta özel indirim ve 1 alana 1 bedava fırsatı! (SON TARİH 6 KASIM)
Migros’ta 6 Kasım’a kadar geçerli olan Money bonus ya da Money karta özel toz şeker, çay, ayçiçek yağı ve birçok üründe indirim ve 1 alana 1 bedava fırsatını kaçırmayın. İşte, Migros indirimli fiyatlar ve 1 alana 1 bedava ürünler…
KAYSERİ TOZ ŞEKER 5 KG
Fiyat: 174,95 TL
1 | 7
EFOR RİZE SİYAH ÇAY 1 KG
Fiyat: 149,95 TL
2 | 7
SIRMA AYÇİÇEK YAĞI 5 LT
Fiyat: 269,95 TL
3 | 7
ÜLKER HALLEY SANDVİÇ BÜSKÜVİ 8’Lİ
Fiyat: 49,90 TL
4 | 7
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır. Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için çerez politikası ve aydınlatma metni sayfalarını gözden geçirebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.