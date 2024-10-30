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  4. Migros’ta Money bonus ve Money karta özel indirim ve 1 alana 1 bedava fırsatı! (SON TARİH 6 KASIM)

Migros’ta Money bonus ve Money karta özel indirim ve 1 alana 1 bedava fırsatı! (SON TARİH 6 KASIM)

Migros’ta 6 Kasım’a kadar geçerli olan Money bonus ya da Money karta özel toz şeker, çay, ayçiçek yağı ve birçok üründe indirim ve 1 alana 1 bedava fırsatını kaçırmayın. İşte, Migros indirimli fiyatlar ve 1 alana 1 bedava ürünler…

Migros’ta Money bonus ve Money karta özel indirim ve 1 alana 1 bedava fırsatı! (SON TARİH 6 KASIM) - Sayfa 1

KAYSERİ TOZ ŞEKER 5 KG

Fiyat: 174,95 TL

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Migros’ta Money bonus ve Money karta özel indirim ve 1 alana 1 bedava fırsatı! (SON TARİH 6 KASIM) - Sayfa 2

EFOR RİZE SİYAH ÇAY 1 KG

Fiyat: 149,95 TL

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Migros’ta Money bonus ve Money karta özel indirim ve 1 alana 1 bedava fırsatı! (SON TARİH 6 KASIM) - Sayfa 3

SIRMA AYÇİÇEK YAĞI 5 LT

Fiyat: 269,95 TL

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Migros’ta Money bonus ve Money karta özel indirim ve 1 alana 1 bedava fırsatı! (SON TARİH 6 KASIM) - Sayfa 4

ÜLKER HALLEY SANDVİÇ BÜSKÜVİ 8’Lİ

Fiyat: 49,90 TL

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