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  4. Migros'ta Money Kart'a özel indirim fırsatı! (MİGROS SON İNDİRİM TARİHİ 19 ŞUBAT)

Migros'ta Money Kart'a özel indirim fırsatı! (MİGROS SON İNDİRİM TARİHİ 19 ŞUBAT)

Migros’ta Money Kart’a özel et ürünlerinden ayçiçek ve zeytinyağına, çaydan küp şeker ve deterjan ürünlerine kadar birçok üründe geçerli indirimli fiyatlar listesi…

Migros'ta Money Kart'a özel indirim fırsatı! (MİGROS SON İNDİRİM TARİHİ 19 ŞUBAT) - Sayfa 1

UZMAN KASAP KUZU DANA KEBAP 360 GR

Fiyat: 139,95 TL

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Migros'ta Money Kart'a özel indirim fırsatı! (MİGROS SON İNDİRİM TARİHİ 19 ŞUBAT) - Sayfa 2

BANVİT / İMREN PİLİÇ FİLETO KG

Fiyat: 199,95 TL

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Migros'ta Money Kart'a özel indirim fırsatı! (MİGROS SON İNDİRİM TARİHİ 19 ŞUBAT) - Sayfa 3

ERŞAN DANA DÖNER 250 GR

Fiyat: 119,95 TL

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Migros'ta Money Kart'a özel indirim fırsatı! (MİGROS SON İNDİRİM TARİHİ 19 ŞUBAT) - Sayfa 4

NAMET KANGAL SUCUK 240 GR

Fiyat: 199 TL

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