Migros'ta Money Kart'a özel indirim fırsatı! (MİGROS SON İNDİRİM TARİHİ 19 ŞUBAT)
Migros'ta Money Kart'a özel indirim fırsatı! (MİGROS SON İNDİRİM TARİHİ 19 ŞUBAT)
Migros’ta Money Kart’a özel et ürünlerinden ayçiçek ve zeytinyağına, çaydan küp şeker ve deterjan ürünlerine kadar birçok üründe geçerli indirimli fiyatlar listesi…
UZMAN KASAP KUZU DANA KEBAP 360 GR
Fiyat: 139,95 TL
1 | 21
BANVİT / İMREN PİLİÇ FİLETO KG
Fiyat: 199,95 TL
2 | 21
ERŞAN DANA DÖNER 250 GR
Fiyat: 119,95 TL
3 | 21
NAMET KANGAL SUCUK 240 GR
Fiyat: 199 TL
4 | 21
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