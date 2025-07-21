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  4. Milli Emlak’tan 5.000 TL’ye toprak sahibi olma fırsatı! İşte şartlar ve kampanyaya dahil arsalar

Milli Emlak’tan 5.000 TL’ye toprak sahibi olma fırsatı! İşte şartlar ve kampanyaya dahil arsalar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Milli Emlak Genel Müdürlüğü, 2025 yaz dönemine özel dikkat çeken bir emlak satış kampanyasını hayata geçirdi. Kampanya kapsamında Türkiye genelinde satışa sunulan arsa, tarla ve bağ-bahçe gibi taşınmazlar büyük ilgi görüyor. İşte kampanyaya dahil olan taşınmazlar ve satış şartlarına dair tüm detaylar...

Milli Emlak’tan 5.000 TL’ye toprak sahibi olma fırsatı! İşte şartlar ve kampanyaya dahil arsalar - Sayfa 1

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Milli Emlak Genel Müdürlüğü, 2025 yazına damga vuracak yeni bir emlak satış kampanyası başlattı. 

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Milli Emlak’tan 5.000 TL’ye toprak sahibi olma fırsatı! İşte şartlar ve kampanyaya dahil arsalar - Sayfa 2

Türkiye genelindeki birçok ilde yer alan arsa, tarla ve bağ-bahçe niteliğindeki taşınmazlar, sadece 5.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Satış işlemleri ise tamamen dijital ortamda, e-ihale sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor.

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Milli Emlak’tan 5.000 TL’ye toprak sahibi olma fırsatı! İşte şartlar ve kampanyaya dahil arsalar - Sayfa 3

5 BİN TL’YE ARSA SAHİBİ OLMA FIRSATI

Temmuz-Eylül 2025 tarihleri arasında geçerli olacak bu büyük kampanyada, arazi sahibi olmak isteyen vatandaşlara tarihi bir fırsat sunuluyor. Kampanyaya dahil taşınmazların fiyatları oldukça uygun:

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Milli Emlak’tan 5.000 TL’ye toprak sahibi olma fırsatı! İşte şartlar ve kampanyaya dahil arsalar - Sayfa 4

Ankara Nallıhan: 19,92 m² arsa – 5.000 TL

Amasya Merkez: 109,61 m² arsa – 11.000 TL

Gümüşhane Merkez: 101,40 m² arsa – 12.200 TL

Erzurum İspir: 24,44 m² tarla – 11.000 TL

Ankara Evren: 131,02 m² bağ-bahçe – 20.000 TL

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