Milli Emlak 22 bin TL'ye tapu sahibi yapacak!
Milli Emlak Genel Müdürlüğü, gayrimenkul piyasasında heyecan yaratan yeni bir kampanya ile dikkat çekiyor. Sadece 22.000 TL'ye arsa sahibi olma fırsatı sunan Milli Emlak, bu fiyatın altına telefon bile bulmanın zor olduğu günümüzde önemli bir yatırım imkanı sunuyor.
Milli Emlak arsa satışları
Milli Emlak, Türkiye genelinde uygun fiyatlı arsa satışlarına hız kesmeden devam ediyor. İşte öne çıkan bazı satışlar:
Yozgaz Yerköy'de 22.000 TL'den başlayan fiyatlarla arsa satışı
3 arsa
2 tarla
1 ham arazi
İhale tarihi: 16 Mayıs, saat 11:00
Arsa büyüklükleri: 4.280 metrekare
5.519 metrekare
10.490 metrekare
Garanti ücretleri: 22.000 TL - 53.000 TL
Yozgat ilinde arsa satışları
Fiyat aralığı: 110.000 TL - 265.000 TL
8 eşit taksit fırsatı
Eskişehir Mahmudiye'de arsa satışları
Milli Emlak, Eskişehir Mahmudiye ilçesinde de cazip arsa satışları sunuyor:
Satış tarihi: 21 Mayıs, saat 10:30
3 arsa
8 taksit seçeneği
Geçici ücretler: 161.000 TL'den başlayan fiyatlarla