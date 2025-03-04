Milli gelirden emekli aylığına katkı! Bazı emeklilerin maaşları yeniden hesaplanacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılı GSYH artış hızını yüzde 3,2 olarak açıkladı. Bunun yüzde 30’u 0,96 puana karşılık geliyor. 2024 yılı TÜFE artışı yüzde 44,38 olarak gerçekleşti. Böylece 2024 yılı için güncelleme katsayısı 1,4544 olarak kesinleşti.