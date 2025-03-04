Milli gelirden emekli aylığına katkı! Bazı emeklilerin maaşları yeniden hesaplanacak
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçtiğimiz yıl Türkiye ekonomisinin yüzde 3,2 oranında büyüdüğünü duyurdu. Bu büyüme doğrultusunda, 1 Ocak 2025'ten sonra emeklilik başvurusu yapanların aylıklarında artış yapılacağı belirtildi. Peki aradaki fark ne zaman hesaplara geçecek?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılı GSYH artış hızını yüzde 3,2 olarak açıkladı. Bunun yüzde 30’u 0,96 puana karşılık geliyor. 2024 yılı TÜFE artışı yüzde 44,38 olarak gerçekleşti. Böylece 2024 yılı için güncelleme katsayısı 1,4544 olarak kesinleşti.
Gayri safi yurt içi milli hasıladaki (GSYH) bu artış, emekli aylığı hesaplamasında kullanılan güncelleme katsayısının 0,96 puan artmasına yol açacak.
Milli gelirdeki artış nedeniyle değişecek emekli maaşları ise yalnızca 1 Ocak 2025 tarihi ve sonrasında emeklilik başvurusunda bulunan kişileri kapsayacak.
EMEKLİ MAAŞLARI YENİDEN HESAPLANACAK
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; Hesaplama sistemindeki değişiklik doğrultusunda, emeklilerin aylıkları nisan ayından itibaren geçerli olacak şekilde yeniden hesaplanacak. Bu düzenleme, emeklilerin maaşlarına yansıyacak olan güncellenmiş katsayının etkisiyle yapılacak.