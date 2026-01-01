MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI: İşte ikramiye kazanan tüm rakamlar eksiksiz sıralı tam liste...
800 milyon TL'lik Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin tamamlanmasıyla birlikte, büyük ikramiyeyi kazanan şanslı numaralar ve ikramiye kazanan şanslı tüm sıralar sıralı tam listesi açıklandı.
2026 yılbaşı özel çekilişinin tamamlanmasıyla birlikte, 800 milyon TL’lik dev ikramiyenin isabet ettiği şanslı numaralar resmen ilan edildi.
Kazandıran numaraların belli olmasının ardından, katılımcılar biletlerini sıralı tam liste üzerinden kontrol ederek ikramiye durumlarını araştırıyor.
BÜYÜK İKRAMİYEYİ KAZANAN NUMARA
800 milyon TL değerindeki büyük ikramiyeyi kazanan sayılar 3031385.
İlk olarak çekilen 2930536 numaralar bir bilete isabet etmediği için yeniden çekiliş yapıldı.
AMORTİ KAZANAN RAKAMLAR
2026 Milli Piyango çekiliş sonuçlarına göre amorti 2-8 rakamlarına isabet etti.
İŞTE İKRAMİYE KAZANAN TÜM RAKAMLAR SIRALI TAM LİSTE...
80 milyon TL kazanan numaralar: 6531722, 0609978
8 milyon TL kazanan numaralar: 0897182, 2565697, 2713903, 3175934, 3917333, 4030610, 4553504, 5101579, 5529466, 7986128