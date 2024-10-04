Milyarderler endeksi yine tepe taklak! İşte son verilere göre dünyanın en zengin 10 kişisi
Milyarderlerin zirvedeki yarışında akan sular durmuyor. Bloomberg Milyarderler Endeksine göre dünyanın en zenginleri listesi bir kez daha değişti. Meta CEO’su Mark Zuckerberg, bir adım daha yukarı çıktı. İşte dünyanın en zengin 10 kişisi.
Teknoloji devi patronları, dünyanın en zenginleri listesinde ilk 10’u oluşturuyor. Özellikle son yıllarda yapay zeka ve diğer teknolojilerin sektörel bazda yaygınlaşmasıyla, zirvedeki milyarderlerin gelirleri de hızla artmaya başladı.
Eski adı Facebook yeni adı Meta olan teknoloji şirketinin patronu Mark Zuckerbeg, uzun sürenin ardından Jeff Bezos’u geçmeyi başardı. Mark Zuckberg’in yönettiği Meta, geçtiğimiz haftalarda yapay zeka ve diğer yenilikçi teknolojilerini piyasaya sürmüştü.
Mark Zuckerberg'in net serveti, 3 Ekim akşamı itibarıyla 206,2 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Öte yandan Amazon kurucusu Jeff Bezos'un net serveti ise 205,1 milyar dolardı. Tabii tüm bunlar yaşanırken Elon Musk, dünyanın en zengin kişisi olma ünvanını sürdürmeye devam etti. Musk'ın net serveti, en güncel veriye göre 256 milyar dolar seviyelerinde.
İŞTE DÜNYANIN EN ZENGİN 10 İŞ İNSANI
1-ELON MUSK: 256 milyar dolar