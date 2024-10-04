Milyarderler endeksi yine tepe taklak! İşte son verilere göre dünyanın en zengin 10 kişisi

Mark Zuckerberg'in net serveti, 3 Ekim akşamı itibarıyla 206,2 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Öte yandan Amazon kurucusu Jeff Bezos'un net serveti ise 205,1 milyar dolardı. Tabii tüm bunlar yaşanırken Elon Musk, dünyanın en zengin kişisi olma ünvanını sürdürmeye devam etti. Musk'ın net serveti, en güncel veriye göre 256 milyar dolar seviyelerinde.