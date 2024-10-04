Milyarderler izole ada için sıraya girdi! Konaklamak kolay değil, açık arttırma ile teklif veriliyor
Ultra zenginler arasında popüler olan bir tatil köyü geceliği 4 milyon TL’ye konaklama imkanı sunuyor. Ancak burada konaklamak kolay değil. Paparazilerin giremediği adada sınırlı sayıdaki odalarda rezervasyon yaptırmak için sadece açık artırma ile teklif veriliyor.
Geceliği 100 bin dolar yani 4 milyon TL olan tatil köyü ultra zenginler arasında popüler oldu. Maldivler'in Kudahithi Adası'nda bir tatil köyüne uçuk konaklama maliyetine rağmen ultra zenginler büyük ilgi gösteriyor.
Yalnızca açık artırma usulü teklif verilen tatil köyünde ünlü isimlerden ultra zenginlere kadar pek çok kişi yılda sınırlı sayıda sunulacak konaklama imkanı için sıraya girdi.
Maldivler’in adalarında ev fiyatına konaklama
Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu'nun danışmanı ve ülkenin önde gelen inşaat patronu olan Janah, ada devletinde ve daha uzak bölgelerde çok sayıda tatil köyü inşa etti.
14.000 metrekarelik Kudahithi Adası'nda, yılda sınırlı sayıda gece piyasaya sürülecek ve insanlar rezervasyonda bulunabilmek için açık arttırma usulüyle teklif verebilecek.