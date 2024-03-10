Milyarderler listesi yine değişti: Elon Musk yine tahtı kaptırdı... İşte ilk 10 sıralaması Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre dünyanın en zenginlerinin yer aldığı listenin ilk sıralarında değişiklik sürüyor. Elon Musk, Bloomberg Milyarderler Endeksi'nin zirvesindeki yerini kaptırdı. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos da sadece birkaç gün ilk sırada tutunabildi. Peki, dünyanın en zenginleri kimler? Dünyanın en zengin en kişisi kim? İşte sıralama...

Bloomberg Milyarderler Endeksi'nde en üst sırada yer almak için kıyasıya mücadele sürüyor. Elon Musk, Bloomberg Milyarderler Endeksi'nin zirvesindeki yerini kaptırdı. 1 | 5

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, 2021'den bu yana ilk kez yeniden kazandığı unvanla zirvede sadece birkaç gün geçirebildi. Listenin ilk sırası yine değişti. 2 | 5

LVMH'nin sahibi Bernard Arnault, bu ikiliyi geçecek 200 milyar doları aşkın net servetiyle dünyanın en zengin kişisi oldu. 3 | 5