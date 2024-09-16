Milyarderler parayı deniz dibine yatırdı! Dev hazineyi didik didik arıyorlar
Maceraperest milyarderler okyanusun dibinde 300 milyar sterlinlik hazinenin peşine düştü. Hedge fon yöneticilerinin finansör olduğu dev hazine altın ve gümüşlerden oluşuyor. Ganimetler bulunursa finansörler hem İngiltere Hükümeti ile fiyat pazarlığı yapacak hem de İngiltere'nin altınlarını geri alan adamlar olarak anılacak.
Dünya kaybolan İngiliz hazinelerini konuşuyor. Altın mı, fon mu, hisse mi derken maceraperest bir grup milyarder yatırım için bu kez farklı bir yolu deniyor. Tanınmış Hedge fon yöneticileri deniz dibinde 300 milyar sterlinlik hazineyi aramak için finansör oldu.
MİLYARDERLERİN YATIRIMLARI TUTKULU BİR MACERAYA GİDİYOR
Okyanusun dibinde bulunan 300 milyar sterlinden fazla gümüş ve altının İngiliz hazinesine geri döndürülmesi için çalışmalar yapılıyor. Bu maceralı bir akıma dönüştü. Akımın başını çekenler ise, para harcayacak kadar zengin ve maceraperest olan hedge fon yöneticileri ve şehir finansörleri.
Bunlar arasında, uzman bir kurtarma şirketi olan Argentum Exploration'ı kuran Spectator şirketinin sahibi para yöneticisi Paul Marshall ve Merrill Lynch'in eski bankacısı ve rakip keşif şirketi Britannia's Gold'un başkanı Philip Reid de yer alıyor. İkisi de finansçı ama onları birleştiren şey kayıp İngiliz hazinelerini bulma tutkusu.
BULUNMA İHTİMALİ BİLE KAZANDIRIYOR
Keşifler dünyada zengin adam oyunu olarak tanımlanıyor. Uzun süren ve pahalı hobiye dönüşen bu keşif tutkusu bir ganimet garantisi sunmasa da milyarderlere büyük bir serüvene sürüklüyor. Onlar bunu kendilerinden önceki birçok maceracı gibi, bir keşifin şansı çok güçlü bir ödül olduğu şeklinde ifade ediyor.
Bu ödülün iki yönlü kazanca kapı araladığını düşünenler var. Maddi ödüller en cazip yanı ancak bu keşiflerde aynı zamanda bir vatanseverlik duygusu da öne çıkıyor. Keşif şirketi yöneticisi Reid, The Mail on Sunday'e yaptığı açıklamada, 'Ben gidip İngiltere'nin altınlarını geri alan adam olmaya kararlıyım' dedi.
KAYIP İNGİLİZ HAZİNESİ BATIKLARDA BEKLİYOR
İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere’den Amerika'ya mal ve mühimmat almak için gemiler ile altın ve gümüş sevkiyatları yapıldı. Ancak bu gemiler Alman U-botları tarafından batırılmıştı. Araştırmacılar, İngiltere'nin ithalat ve ihracat kabiliyetini engellemek amacıyla İrlanda açıklarındaki sığ sularda bekleyen denizaltılar tarafından batırıldığını söyleniyor. O dönem Lloyd's of London gemileri sigortalamayı reddetti. Bu da hazinenin teknik sahibi olan İngiliz Hükümeti tarafından sigortalanmaları anlamına geliyor. Yapılan araştırmalar, bugünün parasıyla yaklaşık 300 milyar sterlin değerinde yük taşıyan 7 bin 500 geminin kaybolduğunu gösteriyor.