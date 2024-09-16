Milyarderler parayı deniz dibine yatırdı! Dev hazineyi didik didik arıyorlar

MİLYARDERLERİN YATIRIMLARI TUTKULU BİR MACERAYA GİDİYOR

Okyanusun dibinde bulunan 300 milyar sterlinden fazla gümüş ve altının İngiliz hazinesine geri döndürülmesi için çalışmalar yapılıyor. Bu maceralı bir akıma dönüştü. Akımın başını çekenler ise, para harcayacak kadar zengin ve maceraperest olan hedge fon yöneticileri ve şehir finansörleri.

Bunlar arasında, uzman bir kurtarma şirketi olan Argentum Exploration'ı kuran Spectator şirketinin sahibi para yöneticisi Paul Marshall ve Merrill Lynch'in eski bankacısı ve rakip keşif şirketi Britannia's Gold'un başkanı Philip Reid de yer alıyor. İkisi de finansçı ama onları birleştiren şey kayıp İngiliz hazinelerini bulma tutkusu.