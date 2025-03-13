Milyarderlerin servetleri eridi! Trump’ın politikaları kayıpları derinleştiriyor

Musk servetinin yüzde 30’unu kaybetti

Dünyanın en zengin insanı Musk'ın net servetindeki kaybın, ocak ayı ortasından bu yana 130 milyar doları aştığı tahmin ediliyor. Musk'ın kayıpları sadece 10 Mart günü 29 milyar doları buldu. Böylece Musk bu yıl başından itibaren net servetinin yaklaşık yüzde 30'unu kaybetti. Musk'ın servetindeki azalma, Tesla'nın düşen hisse fiyatları, yatırımcı endişeleri ve önemli pazarlardaki azalan satışlardan kaynaklandı.