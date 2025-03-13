Milyarderlerin servetleri eridi! Trump’ın politikaları kayıpları derinleştiriyor
ABD Başkanı Donald Trump'ın başa gelmesinden bu yana ticari gerilimleri ve belirsizlikleri artıran ekonomi politikaları, dünyanın en zenginlerine yılın başından itibaren çeyrek trilyon dolar kaybettirdi.
Dünyanın en zengin insanları arasında yer alan ABD'li 8 milyarder Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasından bu yana kişisel servetlerinden 250 milyar doları aşan kayıp yaşadı.
En fazla zarar Elon Musk’ta
Son dönemde en fazla zarara uğrayan milyarder ise Trump'ın seçilmesi için aktif olarak çalışan iş insanı Elon Musk oldu. Seçim kampanyasında Trump'ı açık biçimde destekleyen ve kampanyasına 277 milyon dolar katkıda bulunan Musk, yeni kurulan Hükümet Verimliliği Bakanlığı (DOGE) konusunda başkanın kıdemli danışmanı oldu.
Tesla’nın kayıpları arttı
Tesla, SpaceX, The Boring Company ve X platformu gibi şirketlerdeki payıyla şahsi serveti Aralık 2024'te 486 milyar dolara kadar çıkarak rekor kıran Musk, Trump'ın göreve gelmesinden sonra uyguladığı politikalarla kayıplar yaşamaya başladı.
Musk servetinin yüzde 30’unu kaybetti
Dünyanın en zengin insanı Musk'ın net servetindeki kaybın, ocak ayı ortasından bu yana 130 milyar doları aştığı tahmin ediliyor. Musk'ın kayıpları sadece 10 Mart günü 29 milyar doları buldu. Böylece Musk bu yıl başından itibaren net servetinin yaklaşık yüzde 30'unu kaybetti. Musk'ın servetindeki azalma, Tesla'nın düşen hisse fiyatları, yatırımcı endişeleri ve önemli pazarlardaki azalan satışlardan kaynaklandı.