Milyonerler nasıl yatırım yapıyor? İşte milyoner gibi yatırım yapmanın 8 yolu

UZUN VADELİ HEDEFLERE SAHİP OLUN

Milyonerler, düşüncesizce tasarruf etmek veya yatırım yapmak yerine, hem kısa hem de uzun vadeli para hedefleri belirlerler. Sizin için neyin önemli olduğunu düşünün. Örneğin, birisi size bunun servet oluşturmanın iyi bir yolu olduğunu söylediği için yatırıma girmek isteyebilirsiniz. Ancak şimdi yatırım yapmanın emeklilik için para biriktirmenize veya ev veya araba gibi büyük bir satın alma işlemi yapmanıza yardımcı olduğunu görebilirsiniz. Aklınızda belirli hedefler olduğunda, bu hedeflere odaklanmak ve bunları bir öncelik haline getirmek daha kolay hale gelebilir.