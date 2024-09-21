Milyonerler nasıl yatırım yapıyor? İşte milyoner gibi yatırım yapmanın 8 yolu
Milyonerlerin seçilmiş birkaç kişiden ibaret olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Hepsi aramızda dolaşıyor. Küresel servet raporları, dünyada olduğu kadar Türkiye’de de pek çok gizli zenginin olduğunu ortaya koyuyor. Peki, Milyonerler nasıl yatırım yapıyor? İşte milyoner gibi yatırım yapmanın 8 yolu
Dünyada gelir dengesizliği ve eşitsizlik konuları sık sık gündeme getirilirken, servet vergisi ile ilgili tartışmalar da sık sık açılıyor. Sadece medyada gördüğümüz milyonerlerin seçilmiş birkaç kişiden ibaret olduğunu sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Aslında sandığınızın aksine aramızda dolaşan sayısız gizli milyoner var. Peki bu milyonerler nasıl yatırım yapıyor? İşte milyoner gibi yatırım yapmanın 8 yolu
YATIRIMA BAŞLAMAK İÇİN BEKLEMEYİN
Zenginliğin büyümesi için zamana ihtiyacı vardır. Yatırım yapmaya ne kadar erken başlarsanız, yatırımlarınızda sihrini göstermesi için önemli bir yol kat etmiş olursunuz. Paranız para kazanır ve zamanla çığ gibi büyür. Yatırıma başlamak için sadece 10 yıl beklemek, binlerce, hatta milyonlarca lirayı ya da doları kaçırmak anlamına gelebilir. Küçük miktarlarla bugün başlayıp, 10 yıl sonra büyük gelir elde edebilirsiniz. Milyoner olmak için zamanın önemi işte bu. Bu yüzden hemen yatırım yapmaya başlayın.
UZUN VADELİ HEDEFLERE SAHİP OLUN
Milyonerler, düşüncesizce tasarruf etmek veya yatırım yapmak yerine, hem kısa hem de uzun vadeli para hedefleri belirlerler. Sizin için neyin önemli olduğunu düşünün. Örneğin, birisi size bunun servet oluşturmanın iyi bir yolu olduğunu söylediği için yatırıma girmek isteyebilirsiniz. Ancak şimdi yatırım yapmanın emeklilik için para biriktirmenize veya ev veya araba gibi büyük bir satın alma işlemi yapmanıza yardımcı olduğunu görebilirsiniz. Aklınızda belirli hedefler olduğunda, bu hedeflere odaklanmak ve bunları bir öncelik haline getirmek daha kolay hale gelebilir.
ÇEŞİTLENDİRİLMİŞ FONLARA YATIRIM YAPIN
Endeks fonları, genellikle hisse senetleri veya tahviller olmak üzere ortak bir temayı paylaşan bir varlık sepetidir. En popüler fonların bazılarını takip edin. Bu fonlar, düşük maliyetle anında çeşitlendirme de dahil olmak üzere pek çok avantaj sunarak, hem yeni hem de deneyimli yatırımcılar için uygundur. Hisse senetlerine yatırım kısa vadede riskli olsa da, hisse senetleri uzun vadeli kazançlar açısından en iyi kazanç geçmişini sunar.