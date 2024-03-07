Milyonlar bekliyor: Emekliye seyyanen zam gelecek mi, bayram ikramiyesi artacak mı? İşte son durum Kamuoyunda “seçim öncesi emekliye ek zam” beklentisi oluşmuş durumda. 3 bin liraya yükseltilen bayram ikramiyelerinin de artırılabileceği kulislere yansıyan bilgiler arasında. Peki ekonomi yönetimi yüzde 49,25 zam alan emekliye seyyanen bir zam daha yapacak mı? Konuya dair son açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi. İşte emekliye zamda son durum…

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı (4a, 4b, 4c)… Türkiye’de tüm emekliler 2024 yılının ilk altı ayında geçen yılın son altı ayına göre yüzde 49,25 zamlı emekli maaşı alıyor. Ekonomi yönetimi, enflasyon farkı nedeniyle yüzde 37,57 zam alması beklenen SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını önce yüzde 42,57’ye, sonra da yüzde 49,25’e yükseltmişti. Yani SSK ve Bağ-Kur emeklileri de memur emeklileriyle aynı oranda zam aldı. En düşük emekli maaşı ise 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıldı. 1 | 14

İktidar 2018’den bu yana yürürlükte olan bayram ikramiyesi uygulamasında da yüzde 50 artışa gitti. Ramazan ve Kurban bayramları için emekliye 2’şer bin liradan toplamda 4 bin lira ödenen bayram ikramiyeleri 3’er bin liradan 6 bin liraya yükseltildi. Bayram ikramiyesi için kamuoyunda oluşan bayram başına 5 bin lira beklentisi karşılanmış değil. 2 | 14

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, bayram ikramiyesinin asgari ücrete oranının 2018’e göre ciddi azaldığını ortaya koymuştu. Prof. Dr. Çelik, hesabı şöyle paylaşmıştı: “Emekli bayram ikramiyesi 2018'de asgari ücretin yüzde 62,4'ü iken 2024'te (zamlı 3 bin liralık haliyle) asgari ücretin yüzde 17,6'sına geriledi.” 3 | 14