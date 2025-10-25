  1. Ekonomim
  4. Milyonlar merak ediyor: Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte 8 zam senaryosu

Yıl sonu yaklaşırken milyonlarca çalışan yeni asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Zam için kulislerde pek çok rakam konuşuluyor. İşte asgari ücret zammı için olası 8 senaryo...

Asgari ücret için geri sayım başladı

Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücret zammı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında toplanacak. Komisyon öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Üçlü Danışma Kurulu'nu yeniden topladı. İşçi ve işveren temsilcileri, aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesi komisyonun adil bir yapıya kavuşturulmasını istedi. İşçi ve işveren sendikaları komisyona katılmayacaklarını açıkladı.

Peki yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte Cnbc-e'de yer alan habere göre asgari ücret zammı için olası 8 senaryo...

Yüzde 16 zam yapılırsa...

2026 için Orta Vadeli Program'daki enflasyon tahmini ve Merkez Bankası'nın ara hedefi olan yüzde 16'nın zam olarak uygulanması durumunda asgari ücretin 25 bin 641 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

Yüzde 20 zam yapılırsa...

Asgari ücrete yüzde 20 zam yapılırsa net asgari ücret 26 bin 522 TL'ye yükselecek.

