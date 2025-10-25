Milyonlar merak ediyor: Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte 8 zam senaryosu

Asgari ücret için geri sayım başladı

Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücret zammı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında toplanacak. Komisyon öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Üçlü Danışma Kurulu'nu yeniden topladı. İşçi ve işveren temsilcileri, aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesi komisyonun adil bir yapıya kavuşturulmasını istedi. İşçi ve işveren sendikaları komisyona katılmayacaklarını açıkladı.