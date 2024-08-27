Milyonlarca araç sahibi dikkat: Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi geliyor! İşte tüm detaylar...

Hangi taşıt tipleri UTTS kapsamında yükümlü kılındı?

UTTS Tebliği ile en geç 31.12.2024 tarihine kadar, kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtlara Taşıt Tanıma Birimi (TTB) takılması, akaryakıt istasyonu işleten mükelleflere ise en az bir pompa ünitesinin tabanca aparatlarına Taşıt Tanıma Okuyucu (TTO) takılması zorunluluğu getirildi.