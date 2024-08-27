Milyonlarca araç sahibi dikkat: Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi geliyor! İşte tüm detaylar...
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hekim, akaryakıtta vergi kayıplarını önlemek ve cari açığı azaltmak amacıyla geliştirilen Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nin (UTTS) detaylarını açıkladı. Hekim, bu yenilikçi sistemin, yurt dışına çıkan dövizi ülke ekonomisinde tutarak ekonomik dengeye katkı sağlayacağını belirtti.
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından altyapı çalışmaları yürütülen Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS), 2025'te hayata geçirilecek. Bu sistem, akaryakıt sektöründe usulsüz fatura kullanımından kaynaklanan vergi kayıplarını engellemeyi hedefliyor. Aynı zamanda sektörde adil rekabet koşulları oluşturacak olan UTTS, yerli yazılım ve donanımlarla ulusal bilgi güvenliğini de artıracak.
Ekonomiye çift yönlü katkı
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün kurulum ve işletme sorumluluğunu üstlendiği bu sistem, yalnızca vergi kayıplarını önlemekle kalmayacak, aynı zamanda Türkiye'de üretilen teknolojik altyapısı sayesinde istihdama da katkı sağlayacak.
Mehmet Hekim, sistemin yurt dışına çıkan dövizin ülke içinde kalmasını sağlayarak cari açığın azaltılmasına destek olacağını vurguladı.
Bilgi güvenliği ve tasarruf fırsatları
UTTS'nin tamamen Türkiye'de geliştirilen bir altyapıya sahip olduğunu belirten Hekim, vergi mükelleflerine bilgi güvenliği, şeffaflık ve çeşitli kampanyalar aracılığıyla tasarruf imkanı sunulacağını ifade etti. Bu sayede, sistemin ekonomiye çok yönlü katkı sağlayacağı öngörülüyor.
Hangi taşıt tipleri UTTS kapsamında yükümlü kılındı?
UTTS Tebliği ile en geç 31.12.2024 tarihine kadar, kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtlara Taşıt Tanıma Birimi (TTB) takılması, akaryakıt istasyonu işleten mükelleflere ise en az bir pompa ünitesinin tabanca aparatlarına Taşıt Tanıma Okuyucu (TTO) takılması zorunluluğu getirildi.