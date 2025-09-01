Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor: Trafik sigortasında primler yeniden belirlendi

PRİMLER NE KADAR OLDU?

Trafik sigortası primlerine ortalama olarak yüzde 1.2 oranında zam yapıldı. NTV'nin haberine göre İstanbul'daki sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 43 bin 835 lira olurken riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi 7 bin 306 lira oldu. Başka bir deyişle riski ile risksiz arasındaki fark yüzde 500 civarında.