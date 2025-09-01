Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor: Trafik sigortasında primler yeniden belirlendi
Trafikte bulunan 32 milyona yakın araç sahiplerini ilgilendiren trafik sigortası primleri yeniden belirlendi.
Türkiye'deki otomobil, taksi, otobüs, traktör ve motosiklet sahiplerini doğrudan ilgilendiren zorunlu trafik sigortası azami prim tarifeleri resmi olarak yayımlandı. Yeni düzenlemeyle, her araç kategorisi için uygulanacak yıllık azami prim tutarları belirlenmiş oldu.
14 BİN 462 TL VERMEDEN TRAFİĞE ÇIKILAMAYACAK
Sigorta Bilgi Merkezi tarafından yayımlanan verilere göre İstanbul'da otomobil sahibi olmak isteyen birisi aracını dördüncü basamaktan sigorta yaptırdığında 14 bin 462 lira vermeden trafiğe çıkaramayacak.
Trafik sigortası yaptırmadan yola çıkması halinde polis tarafından yakalanması durumunda ceza kesilip aracının bağlanması gerekecek.
PRİMLER NE KADAR OLDU?
Trafik sigortası primlerine ortalama olarak yüzde 1.2 oranında zam yapıldı. NTV'nin haberine göre İstanbul'daki sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 43 bin 835 lira olurken riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi 7 bin 306 lira oldu. Başka bir deyişle riski ile risksiz arasındaki fark yüzde 500 civarında.