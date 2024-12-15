Milyonlarca ATM kullanıcısı için yeni dönem! Tamamen yasaklandı: Israr edenin kartı bloke edilecek
BDDK tarafından milyonlarca ATM kullanıcısını yakından ilgilendiren yeni bir düzenleme geldi. Yapılan düzenleme sonrasında bazı şifrelerin kullanılması tamamen yasaklandı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi ve banka kartı dolandırıcılıklarının önüne geçmek için yeni bir düzenleme hayata geçirdi.
Buna göre, futbol takımlarının kuruluş tarihleri artık şifre olarak kullanılamayacak. Bu tarihler, güvenlik zafiyeti oluşturabileceği gerekçesiyle yasak kapsamına alındı.
Kredi kartı ve banka kartları üzerinden yapılan dolandırıcılık işlemlerinin önüne geçmek için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BBDK) tarafından futbol takımlarının kuruluş tarihlerinin şifre olarak belirlenmesine karşı önlem alındı.
Avukat Nimet Türe, “Artık taraftarlar da takımlarının kuruluş tarihini banka şifresi yapamayacak” dedi. Daha öncesinde de doğum tarihlerinin şifre yapılmasının önüne geçildiğini fakat düzenlemenin genişletilerek hem takımların kuruluş tarihlerinin hem de tekrar edilen plakaların da şifre olarak kullanımının önüne geçildiğini söyleyen Avukat Nimet Türe,