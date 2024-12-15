Milyonlarca ATM kullanıcısı için yeni dönem! Tamamen yasaklandı: Israr edenin kartı bloke edilecek

Avukat Nimet Türe, “Artık taraftarlar da takımlarının kuruluş tarihini banka şifresi yapamayacak” dedi. Daha öncesinde de doğum tarihlerinin şifre yapılmasının önüne geçildiğini fakat düzenlemenin genişletilerek hem takımların kuruluş tarihlerinin hem de tekrar edilen plakaların da şifre olarak kullanımının önüne geçildiğini söyleyen Avukat Nimet Türe,