Milyonlarca Bağ-Kur'lu bu yasayı bekliyor: Esnafa erken emeklilikten kimler yararlanacak?
Bağ-Kur kapsamında sigortalı olan esnaf için getirilecek yeni düzenleme 2026 yılının ilk çeyreğinde TBMM gündemine gelecek. Düzenleme ile 9 bin gün olan prim ödeme şartı 7200 güne düşürülecek. Yani 5 yıl daha az prim ödeyen esnafa erken emeklilik hakkı doğacak. Peki düzenleme kimleri kapsayacak, nasıl uygulanacak? İşte merak edilen soruların yanıtları...
Milyonlarca Bağ-Kur'lunun merakla beklediği erken emeklilik yasası yakında Meclis gündemine geliyor. Yasa çıktığında esnaf 5 yıl daha az prim ödeyecek ve erken emekli olabilecek. Peki düzenleme kimleri kapsayacak, nasıl uygulanacak? İşte Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre esnafın erken emekliliğiyle ilgili merak edilen soruların yanıtları...
Emeklilik için hangi prim şartları gerekiyor?
Eski adı SSK olan 4A kapsamında 8 Eylül 1999 öncesi için prim şartı 5000 ile 5.975 gün arasında değişirken bu tarihten sonra 7 bin güne 2008'den sonra ise kadın erkek tüm çalışanlarda 7200 güne çıkıyor.
Emekli Sandığı'nda ise kadınlar 7200 gün (20 yıl) erkekler ise 9 bin gün (25 yıl) prim ödüyor. Bağ-Kurlular için ise prim şartları 8 Eylül 1999 öncesinde kadınlarda 7200 gün erkeklerde 9 bin gün, sonrasında ise hem kadın hem erkeklerde 9 bin gün (25 yıl) olarak uygulan
Yeni düzenleme kimleri ilgilendiriyor?
Düzenleme ilk etapta basit usulde vergilendirilen bakkal, kasap, terzi, berber gibi 10 kişi ve altında işçi çalıştıran küçük esnafın yararlanacağı şeklinde açıklanmıştı. Bunlara çiftçi Bağ-Kur'u olanlar da katılacak. Ancak kapsam düzenleme hazırlanırken genişlerse tüm Bağ-Kur'lular ve isteğe bağlı sigorta ödeyen eve kadınları da yararlanabilecek.