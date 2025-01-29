Milyonlarca çalışan bu hakkını bilmiyor! İşyerinde kreş yoksa tazminat hakkı doğuyor

Çalışan kadına kreş ve bakımevleri imkanı sağlanacak

Hem kadın istihdamını hem de doğurganlığı artırmak için en etkili teşvik çalışanların çocukları için güvenilir, erişilebilir kreş ve bakımevlerinin sağlanması olarak öne çıkıyor. Bu konuda yürürlükteki mevzuatta da önemli bir düzenleme bulunuyor.