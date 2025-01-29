Milyonlarca çalışan bu hakkını bilmiyor! İşyerinde kreş yoksa tazminat hakkı doğuyor
İş verenin çalışanlarına karşı bazı yükümlülükleri bulunuyor. Pek çok çalışan ya bu haklardan habersiz ya da nasıl kullanacaklarını bilmiyor. İşçilerin kullanmadıkları hakların başında da iş yerinde kreş zorunluluğu geliyor. Kreş açmayan iş yerinden istifa eden çalışan kıdem tazminatını hak kazanıyor.
Aile Yılı kapsamında alınan tedbirler arasında kreş desteğinin yaygınlaştırılması dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Nüfus Politikaları Kurulu’nun ilk toplantısında yaptığı açıklamada, giderek artan kadın çalışanların ihtiyaçlarını gözeten ücretsiz ve düşük maliyetli kreş ve bakım hizmetlerinin önemli olduğunu, bu hizmetleri yaygınlaştıracaklarını söyledi.
Çalışan kadına kreş ve bakımevleri imkanı sağlanacak
Hem kadın istihdamını hem de doğurganlığı artırmak için en etkili teşvik çalışanların çocukları için güvenilir, erişilebilir kreş ve bakımevlerinin sağlanması olarak öne çıkıyor. Bu konuda yürürlükteki mevzuatta da önemli bir düzenleme bulunuyor.
İşyerlerinde kreş zorunluluğu var
İşverenin çalışanına karşı yükümlülüklerinde en dikkat çekici maddelerden biri de işyerlerinde kreş zorunluluğu geliyor. Kadın işçi 150’den fazla olan işyerinde kreş zorunluluğu bulunuyor. İşverence kreş açma yükümlülüğü ihlal edildiğinde kadın işçi haklı fesih yapabiliyor.
Kreş açılmazsa kıdem tazminatını alarak işten ayrılma hakkı var
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, kadın çalışanlar için İş Kanunu’nda bulunan kritik konuya açıklık getirdi. Kıvanç bugünkü yazısında, “Çalışanları arasında en az 150 kadın bulunan işyerleri için kreş zorunluluğu vardır. İşveren kreşi doğrudan kendisi açabileceği gibi diğer işverenlerle ortak açabilir ya da hizmet satın alabilir. İşveren kreş yükümlülüğünü yerine getirmezse işçi açısından kıdem tazminatını alarak işten ayrılma hakkı doğar” diyor.