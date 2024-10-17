Milyonlarca çalışan merakla bekliyor: İşte asgari ücrette zam senaryoları
Milyonlarca çalışanın gözü kulağı asgari ücrete yapılacak zam oranına çevrildi. Yıl sonuna yaklaşıldıkça tahminler de peş peşe gelmeye başladı. Peki Ocak 2025'te yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte yeni asgari ücret için zam senaryoları...
Milyonlarca çalışan ücretlere ne kadar zam yapılacağını merak ediyor.
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Yıl sonu yaklaşırken, asgari ücrete yapılacak zam konusunda tahminler de gelmeye başladı.
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Asgari ücret komisyonunun ilk toplantısını aralık ayında yapması bekleniyor.
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Ekonomistler asgari ücret zammı konusunda ikiye bölünmüş durumda...
Asgari ücret zammının yıl sonu enflasyonuna göre mi yoksa hedef enflasyona göre mi mi yapılacağı bir süredir tartışılıyor.
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