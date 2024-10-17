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  4. Milyonlarca çalışan merakla bekliyor: İşte asgari ücrette zam senaryoları

Milyonlarca çalışan merakla bekliyor: İşte asgari ücrette zam senaryoları

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı asgari ücrete yapılacak zam oranına çevrildi. Yıl sonuna yaklaşıldıkça tahminler de peş peşe gelmeye başladı. Peki Ocak 2025'te yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte yeni asgari ücret için zam senaryoları...

Milyonlarca çalışan merakla bekliyor: İşte asgari ücrette zam senaryoları - Sayfa 1

Milyonlarca çalışan ücretlere ne kadar zam yapılacağını merak ediyor.

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Milyonlarca çalışan merakla bekliyor: İşte asgari ücrette zam senaryoları - Sayfa 2

Yıl sonu yaklaşırken, asgari ücrete yapılacak zam konusunda tahminler de gelmeye başladı.

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Milyonlarca çalışan merakla bekliyor: İşte asgari ücrette zam senaryoları - Sayfa 3

Asgari ücret komisyonunun ilk toplantısını aralık ayında yapması bekleniyor.

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Milyonlarca çalışan merakla bekliyor: İşte asgari ücrette zam senaryoları - Sayfa 4

Ekonomistler asgari ücret zammı konusunda ikiye bölünmüş durumda...

Asgari ücret zammının yıl sonu enflasyonuna göre mi yoksa hedef enflasyona göre mi mi yapılacağı bir süredir tartışılıyor.

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