Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiriyor: Arabulucuda tazminat sorununa dikkat çeken çözüm

Şirketlerde temel gider kalemleri arasında çalışanların ücretleri önemli bir yer kaplıyor. Giderlerinde kısıtlama yapmak isteyen şirketler ise çalışanları ile iş ilişkisini sonlandırmak durumunda kalabiliyor. Bu süreçte, taraflar birbirlerini anlamazlarsa şirket çok sayıda dava ile yüz yüze gelmeye başlıyor.