Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiriyor: Arabulucuda tazminat sorununa dikkat çeken çözüm
Ev sahibi, kiracı uyuşmazlıklarının yanı sıra işçi ile işveren arasında yaşanan sorunlar da arabulucu huzurunda çözüme kavuşabiliyor. Yaşanmış bir arabuluculuk örneğinde işçi tazminatının tek seferde ödenmesini istedi, işveren tutarı taksitli ödeme yoluna gidince taraflar arabulucuya başvurdu. Arabulucu huzurunda dikkat çeken bir çözüm bulundu. İşte detaylar...
Ev sahibi kiracı uyuşmazlıklarının arabulucu huzurunda çözüldüğüne dair örnekler kamuoyunun gündeminde yer alsa da işçi-işveren arasındaki pek çok sorun da bu yolla çözüme kavuşabiliyor. Çalışan -işveren uyuşmazlıklarında, taraflar dava yoluna gitmeden önce mutlak suretle arabulucuya başvuruyor.
İşçi-işveren arasında yaşanmış üç arabuluculuk örneğini Türkiye Arabulucular ve Arabuluculuk Merkezleri (TURAMEP) Sözcüsü Dr. Umut Metin, milliyet.com.tr’ye anlattı. Metin, şunları söyledi:
‘ÇALIŞAN ÜCRETİ GİDER KALEMİ İÇERİSİNDE ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP’
“Şirketlerin ekonomik sıkıntı yaşaması halinde çalışanlarını azaltmaya gitmesi söz konusu olabiliyor. Bu tercih çalışanların da işsiz kalması sonucunu yaratıyor. Bir şirket mali olarak darboğaza girdiğinde işverenler çalışanlarına ücretsiz izin imkanı tanıma ihtimalini ya da çalışanların işten çıkarılmasını planlamaya başlıyor.
Şirketlerde temel gider kalemleri arasında çalışanların ücretleri önemli bir yer kaplıyor. Giderlerinde kısıtlama yapmak isteyen şirketler ise çalışanları ile iş ilişkisini sonlandırmak durumunda kalabiliyor. Bu süreçte, taraflar birbirlerini anlamazlarsa şirket çok sayıda dava ile yüz yüze gelmeye başlıyor.