  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 'mesai saati' adımı: Ücretlerden saatlere her şey değişiyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 'mesai saati' adımı: Ücretlerden saatlere her şey değişiyor

Ücretlerden çalışma saatlerine, genel tatil ücretlerinden esnek çalışmaya, haftalık izinden yıllık izne kadar birçok başlıkta yeni düzenleme yapıması bekleniyor. İddiaya göre iş kanunu değiştirilecek, çalışma saatleri 40 saate düşürülecek. ‘Uzaktan’, ‘kısmi’, ‘platform’ gibi yeni nesil esnek çalışma modelleri getirilecek.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 'mesai saati' adımı: Ücretlerden saatlere her şey değişiyor - Sayfa 1

İddiaya göre 30 milyonu aşkın çalışanı doğrudan ilgilendiren Türk İş Kanunu’nda değişiklik çalışmaları sürüyor.

1 | 10
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 'mesai saati' adımı: Ücretlerden saatlere her şey değişiyor - Sayfa 2

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre hükûmet, ücretlerden çalışma saatlerine, genel tatil ücretlerinden esnek çalışmaya, haftalık izinden yıllık izne kadar birçok başlıkta yeni düzenlemeler yapmak için çalışmalarını hızlandırdı.

2 | 10
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 'mesai saati' adımı: Ücretlerden saatlere her şey değişiyor - Sayfa 3

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında geçtiğimiz hafta düzenlenen Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu'nda (YOİKK) da konu masaya yatırıldı.

3 | 10
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 'mesai saati' adımı: Ücretlerden saatlere her şey değişiyor - Sayfa 4

MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ YAPILACAK

Toplantıda, çalışma biçimlerinde ortaya çıkan ihtiyaçların tespitine yönelik teknik çalışma yapılması ele alındı.

4 | 10