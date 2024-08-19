Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 'mesai saati' adımı: Ücretlerden saatlere her şey değişiyor
Ücretlerden çalışma saatlerine, genel tatil ücretlerinden esnek çalışmaya, haftalık izinden yıllık izne kadar birçok başlıkta yeni düzenleme yapıması bekleniyor. İddiaya göre iş kanunu değiştirilecek, çalışma saatleri 40 saate düşürülecek. ‘Uzaktan’, ‘kısmi’, ‘platform’ gibi yeni nesil esnek çalışma modelleri getirilecek.
İddiaya göre 30 milyonu aşkın çalışanı doğrudan ilgilendiren Türk İş Kanunu’nda değişiklik çalışmaları sürüyor.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre hükûmet, ücretlerden çalışma saatlerine, genel tatil ücretlerinden esnek çalışmaya, haftalık izinden yıllık izne kadar birçok başlıkta yeni düzenlemeler yapmak için çalışmalarını hızlandırdı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında geçtiğimiz hafta düzenlenen Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu'nda (YOİKK) da konu masaya yatırıldı.
MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ YAPILACAK
Toplantıda, çalışma biçimlerinde ortaya çıkan ihtiyaçların tespitine yönelik teknik çalışma yapılması ele alındı.