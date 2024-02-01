Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Çalışma saatleri, yıllık izinler ve ücretler değişecek 32 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren İş Kanunu değişiyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı ilk adımı attı. Yeni düzenlemeler; çalışma saatleri, yıllık izinler, ücretlere ilişkin değişiklikleri barındırıyor.

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu, 32 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren iş kanunlarında değişiklik için ilk adımı attı. 1 | 5

Sabah'ın haberine göre, ücretten çalışma saatine genel tatil ücretlerinden esnek çalışmaya kadar birçok başlıkta yeni düzenlemeler yapılacak. Ücreti ödemeyen, eksik yatırına cezalar artacak. Ücretin günlük ya da maktu (kesintili) belirlenmesi netleştirilecek. Genel tatil ücreti ödemeyene ceza netleştirilecek. Mevcut esnek çalışma düzenlemeleri etkinleşecek, çocuk çalışanlara yönelik mevzuat düzenlenecek. 2 | 5

Beştepe'de düzenlenen Türk İş Kanunu Hazırlık Toplantısı'nda Anayasa hükümleri dışında 20 farklı kanundaki çalışma hayatındaki mevzuat dağınıklığı giderilecek. İş Kanunu (2003 tarihli) ,1952 tarihli Basın İş Kanunu, 1967 tarihli Deniz İş Kanunu'nda değişiklik yapılacak. Farklı yasalarda yer alan düzenlemeler tek bir temel Türk İş Kanunu ile bütüncül bir yapıya kavuşturulacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da bu hazırlıklar kapsamında işçi ve işveren tarafının yaşadıkları sorunlara ilişkin görüşlerini aldı. 3 | 5