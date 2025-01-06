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  4. Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: İşte maaşlara uygulanacak yeni vergi tarifesi

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: İşte maaşlara uygulanacak yeni vergi tarifesi

Gelir Vergisi Kanununa göre, gerçek kişilerin bir takvim yılı içinde elde etmiş oldukları ücret gelirleri gelir vergisine tabi oluyor. Buna göre tarifenin ilk dilimi 158 bin liraya, en üst dilim ise 3 milyon liradan 4 milyon 300 bin liraya yükseldi. Çalışanların 1-2 maaşı yıl sonuna gelindiğinde vergiye gidecek.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: İşte maaşlara uygulanacak yeni vergi tarifesi - Sayfa 1

Gelir Vergisi Kanunu’na göre, gerçek kişiler bir takvim yılı içerisinde elde ettikleri ücret gelirleri üzerinden gelir vergisi ödemekle yükümlüdür. Ücretlerin vergilendirilmesinde ise her yıl güncellenen gelir vergisi tarifesi temel alınmaktadır.

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: İşte maaşlara uygulanacak yeni vergi tarifesi - Sayfa 2

Sosyal güvenlik uzmanı İsa Karakaş, Türkiye gazetesinde yayımlanan yazısında, çalışanların maaşlarına uygulanacak yeni vergi tarifesini açıkladı. 

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: İşte maaşlara uygulanacak yeni vergi tarifesi - Sayfa 3

Buna göre gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife şöyle:

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: İşte maaşlara uygulanacak yeni vergi tarifesi - Sayfa 4

- 158.000 TL'ye kadar % 15

- 330.000 TL'nin 158.000 TL'si için 23.700 TL  fazlası  % 20

- 800.000 TL'nin 330.000 TL'si için 58.100 TL (ücret gelirlerinde

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