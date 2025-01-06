Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: İşte maaşlara uygulanacak yeni vergi tarifesi
Gelir Vergisi Kanununa göre, gerçek kişilerin bir takvim yılı içinde elde etmiş oldukları ücret gelirleri gelir vergisine tabi oluyor. Buna göre tarifenin ilk dilimi 158 bin liraya, en üst dilim ise 3 milyon liradan 4 milyon 300 bin liraya yükseldi. Çalışanların 1-2 maaşı yıl sonuna gelindiğinde vergiye gidecek.
Gelir Vergisi Kanunu’na göre, gerçek kişiler bir takvim yılı içerisinde elde ettikleri ücret gelirleri üzerinden gelir vergisi ödemekle yükümlüdür. Ücretlerin vergilendirilmesinde ise her yıl güncellenen gelir vergisi tarifesi temel alınmaktadır.
Sosyal güvenlik uzmanı İsa Karakaş, Türkiye gazetesinde yayımlanan yazısında, çalışanların maaşlarına uygulanacak yeni vergi tarifesini açıkladı.