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  4. Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kıdem tazminatı almak isteyen dikkat: SGK yazısı şart

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kıdem tazminatı almak isteyen dikkat: SGK yazısı şart

Emeklilik nedeniyle işten ayrılmak isteyen çalışanların kıdem tazminatına hak kazanabilmeleri için, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) "emeklilik (yaş dışında) nedeniyle işten ayrılabilir" yazısını almaları zorunludur. Bu resmi belge olmadan yapılan istifalar, yıllarca verilen emeğin karşılığının alınamamasına, yani kıdem tazminatının kaybedilmesine yol açabilir.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kıdem tazminatı almak isteyen dikkat: SGK yazısı şart - Sayfa 1

Çalışanların kendi isteğiyle işten ayrıldıklarında kıdem tazminatı alabilmeleri için yalnızca hizmet süresi ya da prim günü yeterli olmuyor. Bu hakkın geçerli sayılabilmesi için SGK’dan alınacak “kıdem tazminatı alabilir” yazısı büyük önem taşıyor.

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kıdem tazminatı almak isteyen dikkat: SGK yazısı şart - Sayfa 2

Söz konusu belge olmadan verilen istifa dilekçeleri çoğu zaman geçersiz kabul ediliyor ve bu nedenle çalışanlar kıdem tazminatı hakkını kaybedebiliyor.

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kıdem tazminatı almak isteyen dikkat: SGK yazısı şart - Sayfa 3

1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesi, gerekli prim ve sigortalılık süresini dolduran çalışanların, emeklilik gerekçesiyle kıdem tazminatı almasını mümkün kılıyor.

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kıdem tazminatı almak isteyen dikkat: SGK yazısı şart - Sayfa 4

Ancak bu hakkın kullanılabilmesi için SGK'den alınacak resmi belge işverene sunulmalı. Bu belge, çalışanın emeklilik şartlarını yerine getirdiğini kanıtlıyor. 

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