Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kıdem tazminatı almak isteyen dikkat: SGK yazısı şart

Çalışanların kendi isteğiyle işten ayrıldıklarında kıdem tazminatı alabilmeleri için yalnızca hizmet süresi ya da prim günü yeterli olmuyor. Bu hakkın geçerli sayılabilmesi için SGK’dan alınacak “kıdem tazminatı alabilir” yazısı büyük önem taşıyor.