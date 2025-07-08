Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kıdem tazminatı almak isteyen dikkat: SGK yazısı şart
Emeklilik nedeniyle işten ayrılmak isteyen çalışanların kıdem tazminatına hak kazanabilmeleri için, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) "emeklilik (yaş dışında) nedeniyle işten ayrılabilir" yazısını almaları zorunludur. Bu resmi belge olmadan yapılan istifalar, yıllarca verilen emeğin karşılığının alınamamasına, yani kıdem tazminatının kaybedilmesine yol açabilir.
Çalışanların kendi isteğiyle işten ayrıldıklarında kıdem tazminatı alabilmeleri için yalnızca hizmet süresi ya da prim günü yeterli olmuyor. Bu hakkın geçerli sayılabilmesi için SGK’dan alınacak “kıdem tazminatı alabilir” yazısı büyük önem taşıyor.
Söz konusu belge olmadan verilen istifa dilekçeleri çoğu zaman geçersiz kabul ediliyor ve bu nedenle çalışanlar kıdem tazminatı hakkını kaybedebiliyor.
1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesi, gerekli prim ve sigortalılık süresini dolduran çalışanların, emeklilik gerekçesiyle kıdem tazminatı almasını mümkün kılıyor.