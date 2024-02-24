Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Mesai saatleri kısalacak mı? Bakan Işıkhan’dan son açıklama Milyonlarca çalışanı ve binlerce işvereni ilgilendiriyor... Mesai saatleri kısalacak mı? Haftalık çalışma saati 45'ten 40'a indirilecek mi? Çalışma hayatında dramatik bir dönüşüm anlamına gelecek düzenleme haberlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan bir açıklama geldi.

Merkezinde çalışanların olduğu yeni değişiklikler için iş kanunları için çalışma yapıldığı geçen hafta basında yer almıştı. Bu kapsamda haftalık çalışma saatlerinin 45'ten 40'a düşürülmesinin gündemde olduğu iddia edilmişti. 1 | 6

Basın ve denizcilik iş kanunda 48 saat olan çalışma süreleri diğer meslek gruplarında haftalık 45 saat. Sabah gazetesi yapılacak düzenleme ile bütün çalışanların ilgili çalışma saatlerinin 35-40 saate indirilmesinin öngörüldüğünü yazmıştı. 2 | 6

Konuya ilişkin son açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan geldi. Bakan Işıkhan, söz konusu iddiaların kendileri dışında çıkan yorum ve haberlerden kaynaklandığını ifade etti. 3 | 6