Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam senaryoları
Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca çalışan ve emekli maaş zamlarını merak etmeye başladı. Emekliler ve memurların enflasyon zammıyla ilgili ipuçları Orta Vadeli Program’dan gelirken çalışanlar da yeni asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Peki yeni asgari ücret ne kadar olacak? Masada hangi zam senaryoları var? Emekli ve memur zammında kesinleşen oran ne? İşte detaylar...
Milyonlarca emekli memur ve çalışan ocak zammını bekliyor. Emekliler ve memurlar ocak ayında 2026 yılının ilk maaş zammını alırken çalışanlar açısından da yeni asgari ücret yenilenecek.
Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun en önemli referansı yine enflasyon rakamları olacak.
