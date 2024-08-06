Milyonlarca emekli dikkat! Emekliye çift promosyon fırsatı

Konuyla ilgili Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Tarkan Zengin, şunları söyledi:

“Bazı bankalar bu konuda hemen adım attılar. Özel bankalarda şimdiye kadar 18 bin TL promosyon ödenmesine dair açıklama geldi. Vakıfbank emekliler yılına özel 12 bin TL + 12 bin TL olarak bir promosyon ödemesi açıkladı.