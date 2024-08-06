Milyonlarca emekli dikkat! Emekliye çift promosyon fırsatı
En düşük emekli aylığındaki artışla birlikte banka promosyon tutarları da güncellendi. Peki emekliler bankalardan çift promosyon alabiliyor mu? Çift promosyon için hangi şartların sağlanması gerekiyor? İşte detaylar...
Yaklaşık 16 milyon emeklinin gözü banka promosyonu düzenlemesine çevrildi. En düşük emekli aylığındaki artışla promosyonlar da güncellendi.
Vakıfbank emeklilere çift promosyon ödemesi yapmaya başladı. Emeklilerin Vakıfbank promosyonundan yararlanması için bazı şartları sağlaması gerekiyor. Vakıf Emeklilik Kartı ve TROY karta sahip olunması şartlar arasında yer alıyor.
KİMLER PROMOSYONDAN YARARLANIYOR?
Promosyon ödemelerinden SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri ile dul ve yetim aylığı alanlar yararlanacak. Dul ve yetim aylığı alan hak sahiplerine en az 5 bin TL promosyon ödemesi yapılıyor.
Konuyla ilgili Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Tarkan Zengin, şunları söyledi:
“Bazı bankalar bu konuda hemen adım attılar. Özel bankalarda şimdiye kadar 18 bin TL promosyon ödenmesine dair açıklama geldi. Vakıfbank emekliler yılına özel 12 bin TL + 12 bin TL olarak bir promosyon ödemesi açıkladı.