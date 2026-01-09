Milyonlarca emekli için kritik gün: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü kulağı bugün en düşük emekli aylığı için TBMM'ye sunulacak yasa teklifine odaklandı. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Kulislerde hangşi 2 rakam konuşuluyor? İşte detaylar...
AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında en düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi de içeren yaklaşık 15 maddelik kanun teklifinin hazırlıklarını tamamladı.
Asgari ücrete yapılan yüzde 27'lik artışın ardından memur ve emeklilere yapılacak zam oranı belli oldu. Memur emeklileri yüzde 18.6 zam alırken, yaklaşık 17 milyon SGK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranı yüzde 12.19'da kaldı. Temmuz 2025 itibarıyla uygulanan 16.881 TL'lik en düşük emekli maaşının 18 bin 939 TL'ye çıkması beklenirken, gözler hükümetin atacağı adıma çevrildi.
BAKAN IŞIKHAN: ORTAK BİR NETİCEYE ULAŞTIK
En düşük emekli maaşı düzenlemesi öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. En düşük emekli maaşı konusuna değinen Işıkhan, "Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantı sonucunda ortak bir neticeye ulaştık" şeklinde konuştu.
Işıkhan, "Biz her zaman imkanlarımızın sonuna kadar kullanılmasından yana olduk, emeklilerimizin, emektarlarımızın yanında olduk, onları enflasyona ezdirmedik ve bu prensibimizi de genel anlamda devam ettiriyoruz. Yakın zamanda AK Parti Grup Başkanlığı bir toplantı gerçekleştirecek, prosedürler işleyecek ve Meclis'imizin gündemine gelerek orada yasalaşmasını bekliyoruz. Bu sürecin emeklilerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullanmıştı.