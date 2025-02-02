Milyonlarca emekli merak ediyor! Emeklinin yüzde 30 farkı telafi edilecek mi? Açıklama geldi

Soru: Belediyede çalışıyorum. SSK’dan 9500 gün primim var. 2024 yılında EYT’den emekli olma hakkım vardı ama emeklilik dilekçesi vermedim. Aralıkta 25.000 lira görünen emekli aylığım şu an 22.000 lira. Ücret zamlarıyla emekli maaşımın tekrar artacağını biliyorum. İmar affı gibi benim durumumda olanlara da emekli aylığındaki kaybın telafisi için bir fırsat sunulur mu?