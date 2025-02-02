Milyonlarca emekli merak ediyor! Emeklinin yüzde 30 farkı telafi edilecek mi? Açıklama geldi
Emeklilere yapılan yüzde 15,75’lik zam, yeni emekli olanları ise maaşlarına uygulanan yüzde 30’luk kesintiyle mağdur etti. Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç, bir okurun sorusuyla beraber bu konu hakkında bilgi verdi.
Yeni yılda yüzde 15,75’lik zamla hayal kırıklığına uğrayan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yanı sıra, yeni emekli olan vatandaşlar da maaşlarında "ömür boyu" sürecek şekilde yüzde 30'luk bir kesintiyle karşı karşıya kaldı. Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç, bir okurun sorusu üzerine bu konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Soru: Belediyede çalışıyorum. SSK’dan 9500 gün primim var. 2024 yılında EYT’den emekli olma hakkım vardı ama emeklilik dilekçesi vermedim. Aralıkta 25.000 lira görünen emekli aylığım şu an 22.000 lira. Ücret zamlarıyla emekli maaşımın tekrar artacağını biliyorum. İmar affı gibi benim durumumda olanlara da emekli aylığındaki kaybın telafisi için bir fırsat sunulur mu?
Ahmet Kıvanç'ın yanıtı şu şekilde:
Emeklilik dilekçesini 31 Aralık 2024 (kamu çalışanlarında ise 14 Ocak 2025) tarihine kadar verenler, 2025 ve sonrasında başvuranlara göre ömür boyu yüzde 30-31 oranında daha yüksek emekli maaşı alacak.