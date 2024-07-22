Milyonlarca emekli merak ediyor: Fark ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak?

Konuyla ilgili merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, şunları söyledi:

“En düşük emekli maaşına zam kararı Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçti. Memur emeklileri yüzde 19.31, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 24.73 zam almış oldu. Ancak en düşük emekli maaşı 10 bin TL’ydi. Bu rakam 2 bin 500 TL artırılarak 12 bin 500 TL’ye yükseltildi. Maaşını alacak SSK ve Bağ-Kur emeklileri dört gözle zam farkını bekliyorlar.