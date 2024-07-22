Milyonlarca emekli merak ediyor: Fark ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak?
En düşük emekli maaşı ise 10 bin TL’den 12 bin 500 TL’ye yükseltildi. Ancak karar için yasalaşması gerekiyor. En düşük emekli maaşının artırılmasını içeren kanun teklifi geçen hafta Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Bu hafta ise kanun teklifi Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek. Peki ödemeler ne zaman yapılacak? İşte detaylar...
Temmuz ayı emekli zam oranı yüzde 24.73 olarak açıklandı. Emekliler bu ayki maaşlarını yüzde 24.73 oranında zamlı aldı. En düşük emekli maaşı ise 10 bin TL’den 12 bin 500 TL’ye yükseltildi. Ancak karar için yasalaşması gerekiyor. En düşük emekli maaşının artırılmasını içeren kanun teklifi geçen hafta Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Bu hafta ise kanun teklifi Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek. Peki ödemeler ne zaman yapılacak? İşte detaylar...
SSK emeklileri ayın 17’sinde ödeme almaya başlıyor. Ancak süreç Meclis’ten geçmediği için en düşük emekli aylığı alanlar halihazırda 10 bin TL maaş ödemesi aldı. Peki emeklilere 2 bin 500 TL’lik zam farkı ne zaman ödenecek? Ödemeler bu aya yetişir mi?
Konuyla ilgili merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, şunları söyledi:
“En düşük emekli maaşına zam kararı Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçti. Memur emeklileri yüzde 19.31, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 24.73 zam almış oldu. Ancak en düşük emekli maaşı 10 bin TL’ydi. Bu rakam 2 bin 500 TL artırılarak 12 bin 500 TL’ye yükseltildi. Maaşını alacak SSK ve Bağ-Kur emeklileri dört gözle zam farkını bekliyorlar.
Bu hafta içerisinde Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilip hesaplara yatırılmaya başlanacak.