Milyonlarca emekli seyyanen zam bekliyor! TÜED: Emekli bu kışı atlatamayacak
Emeklilerin maaş zamları için 5 aylık enflasyon verisi ortaya çıktı. Buna göre, emekli maaşı için zam oranı yüzde 12,06, memur maaşı için zam oranı ise yüzde 7,99 oldu. Yüksek enflasyon nedeniyle maaşları eriyen emekli hükümetten seyyanen zam talep ediyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilerin yüzde 85’inin açlık sınırının altında olduğunu dikkat çekerek ‘Acilen seyyanen zam yapılmalı” dedi.
2025 yılının ilk 6 ayında geçerli olacak emekli zammı TÜİK’in enflasyon verilerini açıklamasının ardından büyük oranda netlik kazandı. 5 aylık enflasyon verisine göre, emekli maaşı için zam oranı yüzde 12,06, memur maaşı için zam oranı ise yüzde 7,99 oldu.
Emekli maaşlarının ne kadar artacağı ocak ayında açıklanacak aralık ayı enflasyonu ile birlikte kesinlik kazanacak.
Emeklinin zam oranı için aralık ayı enflasyonu bekleniyor
Aralık enflasyonunun yüzde 2-3 arasında gerçekleşmesi bekleniyor ve bu da en düşük emekli maaşına yüzde 17-18 oranında bir artış anlamına geliyor. Bu durumda, en düşük maaş alan emekliler yeni yılda 14 bin ila 15 bin TL arasında bir ödeme alacak.