Milyonlarca emekli seyyanen zam bekliyor! TÜED: Emekli bu kışı atlatamayacak

Emeklinin zam oranı için aralık ayı enflasyonu bekleniyor

Aralık enflasyonunun yüzde 2-3 arasında gerçekleşmesi bekleniyor ve bu da en düşük emekli maaşına yüzde 17-18 oranında bir artış anlamına geliyor. Bu durumda, en düşük maaş alan emekliler yeni yılda 14 bin ila 15 bin TL arasında bir ödeme alacak.