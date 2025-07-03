Milyonlarca emekli ve memur için kritik gün: Zamlı maaşları belli oluyor
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün açıklayacağı enflasyon verileri ile milyonlarca memur ve emeklinin maaş zamları belli olacak. Açıklanacak enflasyon verileri, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin maaşında belirleyici unsur olacak. Peki memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Masada hangi rakamlar var? İşte detaylar...
Milyonlarca emekli ve memurun yılın ikinci yarısında alacağı zam için kritik gün geldi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün açıklayacağı haziran ayı enflasyonu yılın ikinci yarısındaki zamları belirleyecek.
En düşük memur aylığı başta olmak üzere SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin maaş zamları ortaya çıkacak enflasyon rakamı doğrultusunda netleşecek.
ZAM İÇİN MASADAKİ EN GÜÇLÜ RAKAM NE?
Haziran enflasyon verileri için Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketi sonuçlarına göre tahmini yüzde 1.61 oranı ortaya çıktı. Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre bu tahmin gerçekleşirse bu yılın ilk yarısında enflasyon yüzde 16.94 çıkacak.