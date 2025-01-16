Milyonlarca emeklinin beklediği haber: Zamlı maaşlar e-Devlet’e yüklendi... İşte ödeme takvimi
SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin zamlı maaşları e-Devlet'e yüklendi. Ödeme tarihleri tahsis numarasına göre yapılıyor. En düşük emekli maaşının yükseltilmesi ve işverene asgari ücret desteklerinin verilmesine ilişkin kanun teklifi TBMM'de komisyonda kabul edildi. En düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL olacak. Zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek? İşte ödeme takvimi...
Emeklilere yeni yılda yapılan zam oranları e-Devlet'e yüklendi. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği rakamlar artık erişime açıldı.
Emekli maaşlarına ocak ayı itibarıyla yüzde 15,75'lik zam gelmişti. Enflasyondan doğan zam oranı kök aylıklara yansıtıldı ve milyonlarca emeklinin merakla beklediği rakamlar e-Devlet'te erişime açıldı.
Zamlı maaşlar yarın itibarıyla hesaplara geçmeye başlayacak.
Vatandaşlar, e-Devlet üzerinden zamlı emekli maaşlarının detaylarına ulaşabiliyor.