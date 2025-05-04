Milyonlarca emeklinin beklediği zam tahminleri ortaya çıktı: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Milyonlarca memur ve emeklinin maaş artışlarını belirleyecek olan nisan ayı enflasyon verisi, 6 Mayıs Pazartesi günü kamuoyuyla paylaşılacak. Yılın ilk üç ayına ait açıklanan verilere göre emekliler şimdiden yüzde 10,06 oranında zam almayı garantiledi. Ancak kesin zam oranlarının netleşmesi için geri kalan üç aylık enflasyon verisinin de açıklanması bekleniyor. Peki, beklentiler ne yönde? Memur ve emeklilere yapılacak zam oranı ne kadar olabilir?
Milyonlarca memur ve emekliyi yakından ilgilendiren nisan ayı enflasyon verisi, 6 Mayıs Pazartesi günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulacak. Bu veri, 2025 yılının ilk dört ayını kapsayan enflasyon farkının hesaplanmasında belirleyici olacak.
Ocak-Mart dönemine ait veriler doğrultusunda emekliler, şimdiden yüzde 10,06 oranında zammı garantilemiş durumda. Nisan ayı enflasyon verisinin eklenmesiyle birlikte, dört aylık maaş artışı netleşecek.
Temmuz ayında uygulanacak kesin zam oranı ise, mayıs ve haziran ayı verilerinin açıklanmasının ardından belli olacak.