Milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyesinde: Hesaplara ne zaman yatacak?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Kurban Bayramı'nda yaklaşık 16 milyon emekli ve hak sahibine toplam 57,4 milyar lira bayram ikramiyesi ödeyecek. Peki ikramiyeler ne zaman hesaplara yatacak? İşte detaylar...
2018'de verilmeye başlayan bayram ikramiyesiyle emeklilere ve hak sahiplerine Ramazan ve Kurban bayramları olmak üzere yılda iki kez ödeme yapılıyor.
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2018'de her bayram için 1000 lira olarak verilmeye başlanan ikramiye, 2021'de 1100 liraya, 2023'te 2 bin liraya, 2024'te 3 bin liraya, bu yıl için ise 4 bin liraya yükseltilmişti.
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