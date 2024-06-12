Milyonlarca emekliye bayram öncesi kötü haber: İkramiye var, maaş yok
Milyonlarca emekliye bayram öncesi kötü haber... Emeklinin ikramiye ve maaş ödemelerinin birlikte yapılması bekleniyordu ancak beklenen olmadı. Emekli ve memur maaşları ne zaman ödenecek? İşte detaylar...
Emekli ve memur maaşı ödemeleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı aracılığıyla hesaplara yatırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram ikramiyelerinin 10-14 Haziran tarihleri arasında hesaplara aktarılacağını duyurmuştu.
Milyonlarca emeklinin dört gözle beklediği ikramiyelerin maaşlarla birlikte yatırılması kararında emekliye kötü haber geldi.
Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri 10 Haziran Pazartesi günü başladı. Emekliler 3 bin TL’lik bayram ikramiyesi ödemelerini almaya başladı. Ancak emekli maaşlarına ilişkin ödemeler vaktinde ödenecek.
Önceki yıllarda bayramdan önce ödenen memur maaşları ve emekli maaşları bu yıl erken ödenmeyecek.