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Milyonlarca emekliye e-Devlet'te yeni maaş hesabı dönemi: Hemen kontrol edin

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Temmuz ayı emekli maaşları artık e-Devlette görüntülenebiliyor. İşte detaylar…

Milyonlarca emekliye e-Devlet'te yeni maaş hesabı dönemi: Hemen kontrol edin - Sayfa 1

Temmuz emekli maaş zamları e-Devlet'e yansıdı. %17,76 ve %13,52 zam oranlarıyla yeni kök maaşınızı ve bankaya yatacak net tutarı e-Devlet'ten hesaplayın. İşte detaylar…

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Milyonlarca emekliye e-Devlet'te yeni maaş hesabı dönemi: Hemen kontrol edin - Sayfa 2

Milyonlarca emeklinin beklediği Temmuz ayı maaş artış oranları nihayet netleşti ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), vakit kaybetmeden e-Devlet sistemindeki verileri güncelledi.

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Milyonlarca emekliye e-Devlet'te yeni maaş hesabı dönemi: Hemen kontrol edin - Sayfa 3

SSK ve Bağ-Kur emeklileri %17,76, memur emeklileri ise %13,52 oranında zam alacak. Peki bu, banka hesabınıza yatacak net tutarı nasıl etkiliyor? Sisteme düşen tek bir rakamla, yeni maaşınızı kuruşu kuruşuna hesaplamanız artık mümkün.

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Milyonlarca emekliye e-Devlet'te yeni maaş hesabı dönemi: Hemen kontrol edin - Sayfa 4

Sözcü'nün haberine göre, zam oranlarının kesinleşmesiyle birlikte SGK, emekli ödeme bilgilerini e-Devlet kapısına işlemeye başladı. 

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