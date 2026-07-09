Milyonlarca emekliye e-Devlet'te yeni maaş hesabı dönemi: Hemen kontrol edin

SSK ve Bağ-Kur emeklileri %17,76, memur emeklileri ise %13,52 oranında zam alacak. Peki bu, banka hesabınıza yatacak net tutarı nasıl etkiliyor? Sisteme düşen tek bir rakamla, yeni maaşınızı kuruşu kuruşuna hesaplamanız artık mümkün.