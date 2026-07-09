Milyonlarca emekliye e-Devlet'te yeni maaş hesabı dönemi: Hemen kontrol edin
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Temmuz ayı emekli maaşları artık e-Devlette görüntülenebiliyor. İşte detaylar…
Temmuz emekli maaş zamları e-Devlet'e yansıdı. %17,76 ve %13,52 zam oranlarıyla yeni kök maaşınızı ve bankaya yatacak net tutarı e-Devlet'ten hesaplayın. İşte detaylar…
Milyonlarca emeklinin beklediği Temmuz ayı maaş artış oranları nihayet netleşti ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), vakit kaybetmeden e-Devlet sistemindeki verileri güncelledi.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri %17,76, memur emeklileri ise %13,52 oranında zam alacak. Peki bu, banka hesabınıza yatacak net tutarı nasıl etkiliyor? Sisteme düşen tek bir rakamla, yeni maaşınızı kuruşu kuruşuna hesaplamanız artık mümkün.