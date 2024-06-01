Milyonlarca emekliyi ilgilendiren rakamlar: En düşük emekli maaşı için 3 farklı tahmin
Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam oranına çevrildi. emekli maaşını belirleyecek son 2 enflasyon verisi kaldı. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte uzman isimlerden 3 farklı tahmin...
3 Haziran'da Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklanacak. Ekonomi yönetimi tarafından yapılan açıklamalarda Mayıs ayında enflasyonun pik yapacağı ve sonraki aylarda düşüşe geçeceği belirtilmişti. 3 Temmuz tarihinde de Haziran ayı enflasyonunun da açıklanması ile birlikte yılın ilk 6 ayına ilişkin enflasyon rakamları netleşmiş olacak.
Peki enflasyon rakamlarına göre en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Konuyla ilgili 3 uzman isim Milliyet'e tahminlerini anlattı.
AHMET KURTULUŞ: YÜZDE 25-30 BANDINDA OLACAK
Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, tahminini şöyle anlattı:
“Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı. 4 aylık enflasyon verisi 18.72 olarak gerçekleşti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Mayıs ayı enflasyonunun yüksek beklendiğini belirtti. Bakan Şimşek, Haziran ayı ile birlikte enflasyonda hissedilir ölçüde düşüş yaşanacağını söyledi.