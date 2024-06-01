Milyonlarca emekliyi ilgilendiren rakamlar: En düşük emekli maaşı için 3 farklı tahmin

3 Haziran'da Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklanacak. Ekonomi yönetimi tarafından yapılan açıklamalarda Mayıs ayında enflasyonun pik yapacağı ve sonraki aylarda düşüşe geçeceği belirtilmişti. 3 Temmuz tarihinde de Haziran ayı enflasyonunun da açıklanması ile birlikte yılın ilk 6 ayına ilişkin enflasyon rakamları netleşmiş olacak.