Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Bakan destek paketini duyurmuştu... Uygulama ne zaman başlıyor?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçen hafta emeklilerin refahını artıracak yeni sosyal destekleri duyurdu. Bu destekler arasında emeklilere KYK yurtlarında 1 ay ücretsiz konaklama ve kamuya ait misafirhane, öğretmenevi, sosyal tesis ve konuk evlerinden yüzde 15 indirimli faydalanabilme de var. Peki yasal düzenleme şart mı? Destek paketi ne zaman hayata geçecek? İşte detaylar...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçen hafta emeklilere yönelik yeni sosyal destekleri duyurdu. Buna göre emeklilere yaz aylarında 1 ay boyunca ücretsiz Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında konaklama, kamuya ait misafirhane, öğretmenevi, sosyal tesis ve konuk evlerinden kamu çalışanları gibi yüzde 15 indirimli faydalanma, PTTcell’den emeklilere özel paket, PTT Kargo’da indirim, TCDD’ye bağlı trenlerde yüzde 10 indirimin yanı sıra pek çok destek verilecek.
‘TÜM EMEKLİLERİ KAPSAYACAK’
Peki yeni destek paketinin detayları neler? Yeni çalışma için yasal süreç olmalı mı? Düzenleme ne zaman hayata geçecek? Konuyla ilgili tüm merak edilenleri Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, milliyet.com.tr’ye açıkladı.
Yılmaz,konuyla ilgili şunları söyledi:
“Hatırlayacak olursak yılbaşında 2024 yılının emekliler yılı olacağı ile alakalı bazı sinyaller verilmişti. Emeklilere verilecek desteğin sadece emeklilerimiz içerisinde dar gelirli olanlara değil tüm emeklilerimizi kapsayacak şekilde organize edildiğini gözlemlemekteyiz.
Sosyal güvenliği sadece emekli maaşı olarak ve buna gelecek olan zamlar şeklinde görmememiz lazım. Çünkü sosyal güvenliğin içerisinde birçok paydaş var ve bu kalemler emekli maaşından tutun sağlık, ekonomik ve farklı ödenekler üzerinden bizleri sosyal güvenlik şemsiyesi altında toplamaktadır.