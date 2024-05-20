Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Bakan destek paketini duyurmuştu... Uygulama ne zaman başlıyor?

Sosyal güvenliği sadece emekli maaşı olarak ve buna gelecek olan zamlar şeklinde görmememiz lazım. Çünkü sosyal güvenliğin içerisinde birçok paydaş var ve bu kalemler emekli maaşından tutun sağlık, ekonomik ve farklı ödenekler üzerinden bizleri sosyal güvenlik şemsiyesi altında toplamaktadır.