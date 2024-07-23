Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Banka promosyonuna 'maaş' ayarı! Promosyonlar daha da artar mı?
Emekli maaşlarına yapılan zam sonrası gözler bankaların verdikleri promosyon ödemelerine çevrildi. Peki bankalarda en yüksek promosyon ödeme tutarı ne kadar? Promosyonlar daha da artar mı? İşte detaylar...
Zamlı maaşların ardından emekliler promosyon hesabı yapmaya başladı. Peki bankalarda promosyonlar daha da artar mı?
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniv. Öğretim Üyesi Tarkan Zengin konuyla ilgili merak edilenleri TRT Haber’e açıkladı.
Zengin, şunları söyledi:
“Temmuz artışlarıyla birlikte özellikle bazı özel bankaların reklamlarını görüyoruz. Yaklaşık 18 bin TL’ye kadar promosyon ödemesi gerçekleştirebileceklerini ifade ediyorlar.
Çok sayıda özel banka var. Bu bankalar da rekabet şartları içerisinde emeklilerin maaşlarının artmasıyla birlikte bankaya yatırılan paralar da artıyor. Bu nedenle promosyonlarda emeklilerimizin beklentileri var.