Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Emekli bayram ikramiyesi için gözler Kabine toplantısında...
Ramazan Bayramı yaklaşırken yaklaşık 17 milyon emekliyi ilgilendiren ikramiyelere zam beklentisi hakim... Geçen yıl toplamda 4 bin lira olarak ödenen ikramiyelerin artırılması bekleniyor.
Türkiye’deki milyonlarca emekli, Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde ödenen bayram ikramiyelerine yapılacak zammı bekliyor.
Geçen yıl her iki bayramda toplam 4 bin lira olarak ödenen ikramiye tutarının, bu yıl yapılacak yasal düzenleme ile zamlanması bekleniyor.
Hükümetin bayram ikramiyeleri üzerindeki çalışmaları sürerken, düzenlemenin kapsamı ve takvimi de netleşiyor.
