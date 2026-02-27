  1. Ekonomim
  4. Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Emekli bayram ikramiyesi için gözler Kabine toplantısında...

Ramazan Bayramı yaklaşırken yaklaşık 17 milyon emekliyi ilgilendiren ikramiyelere zam beklentisi hakim... Geçen yıl toplamda 4 bin lira olarak ödenen ikramiyelerin artırılması bekleniyor.

Türkiye’deki milyonlarca emekli, Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde ödenen bayram ikramiyelerine yapılacak zammı bekliyor.

Geçen yıl her iki bayramda toplam 4 bin lira olarak ödenen ikramiye tutarının, bu yıl yapılacak yasal düzenleme ile zamlanması bekleniyor.

Hükümetin bayram ikramiyeleri üzerindeki çalışmaları sürerken, düzenlemenin kapsamı ve takvimi de netleşiyor.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, TRT Haber'de konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, bu yılki ödemelerden yaklaşık 17 milyon vatandaşın yararlanacağını söyledi.

