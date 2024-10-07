Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: İşte yıl sonu için beklenen zam oranı...
Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla emeklilerin 3 aylık alacağı zam farkı netleşti. Geride sadece 3 aylık veri kaldı. Peki son gelen enflasyon verisine göre emekliler için yıl sonu zam beklentileri neler? Refah payı gündeme gelecek mi? En düşük emekli aylığı ne kadar olur? İşte detaylar...
Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından milyonlarca memur ve emeklinin alacağı zam farkları netleşmeye başladı. Buna göre temmuz, ağustos ve eylül aylarında oluşan enflasyon farkı kümülatif olarak yüzde 8.92 olarak belirlendi.
Bu oran emeklilerin şimdiden hak etmiş olduğu enflasyon farkı oldu, ancak geride ekim, kasım ve aralık aylarının enflasyon farkları kaldı.
Peki son açıklanan enflasyon rakamlarının ardından emekliler yıl sonu ne kadarlık bir enflasyon farkı alacak? Refah payı gündeme gelecek mi? En düşük emekli maaşı için tahminler neler?
‘HARCAMALARIN DEVAM ETMESİNDEN KAYNAKLI’
Konuyla ilgili beklentilerini açıklayan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı:
“Eylül ayında yıllık enflasyon yüzde 50’nin altına geriledi. Bu enflasyon Orta Vadeli Program ve Merkez Bankası tahminlerine göre tutarlı bir seviyede seyrediyor.