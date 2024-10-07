Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: İşte yıl sonu için beklenen zam oranı...

‘HARCAMALARIN DEVAM ETMESİNDEN KAYNAKLI’

Konuyla ilgili beklentilerini açıklayan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı:

“Eylül ayında yıllık enflasyon yüzde 50’nin altına geriledi. Bu enflasyon Orta Vadeli Program ve Merkez Bankası tahminlerine göre tutarlı bir seviyede seyrediyor.