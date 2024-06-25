Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: İşte zam ve en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Milyonlarca emeki dört gözle Temmuz zammını bekliyor. Emeklinin beklediği Temmuz zammı için geri sayım başladı. Peki emekli maaşına ne kadar zam yapılacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SGK Uzmanı İsmail Sevinç, emekli zammıyla ilgili kulis rakamını açıkladı.
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Temmuz maaş zammına sayılı günler kaldı. 5 aylık enflasyon verisine göre emekliler şimdiden yüzde 22,72'lik maaş zammını garantiledi. Temmuz ayında gelecek olan Haziran ayı enlasyon verisi ile zam oranı netleşecek.
Peki emekli maaşına ne kadar zam yapılacak? SGK Uzmanı İsmail Sevinç, emekli zammıyla ilgili kulis rakamını açıkladı.
Ocak ayında emekli maaşlarına yüzde 49,25 oranında zam yapılmıştı. Ancak yapılan maaş zammı 6 bin 700 TL ve altında kök aylığı alan emeklileri etkilememişti. En düşük emekli aylığı 10 bin TL’de kalmaya devam etti.
Açlık sınırının 19 bin TL seviyesine geldiği dönemde emekliler Temmuz öncesi bir ekstra zam bekliyordu. İktidar ise ekonomik tabloyu göstererek emekli maaşı için enflasyon farkını işaret etti.