Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: İşte zam ve en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam

Ocak ayında emekli maaşlarına yüzde 49,25 oranında zam yapılmıştı. Ancak yapılan maaş zammı 6 bin 700 TL ve altında kök aylığı alan emeklileri etkilememişti. En düşük emekli aylığı 10 bin TL’de kalmaya devam etti.