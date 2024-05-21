Milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı ilgilendiriyor: 1 Temmuz’da sona erecek! Kiralarda artış olur mu?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı bir canlı yayında ‘Yüzde 25 zam sınırlaması sürecek mi?’ sorusuna cevap verdi. Bakan Şimşek, “Devam etmesi için ben bir sebep görmüyorum, etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Devam etmesi yönünde yapılan bir çalışma yok. Zaten o düzenleme bir süreliğine yapılmıştı” dedi.