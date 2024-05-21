Milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı ilgilendiriyor: 1 Temmuz’da sona erecek! Kiralarda artış olur mu?
1 Temmuz’da sona ermesi beklenen kirada yüzde 25 zam sınırına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek önemli bir açıklama yaptı. Şimşek, "Devam etmemesi gerektiğini düşünüyorum" dedi. Peki yüzde 25 zam sınırının kaldırılması piyasayı nasıl etkiler? Ev sahipleri eski kiracılardan yüzde 25 zam sınırını gerekçe göstererek daha fazla zam isteyebilir mi? İşte tüm bu soruların yanıtları...
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı bir canlı yayında ‘Yüzde 25 zam sınırlaması sürecek mi?’ sorusuna cevap verdi. Bakan Şimşek, “Devam etmesi için ben bir sebep görmüyorum, etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Devam etmesi yönünde yapılan bir çalışma yok. Zaten o düzenleme bir süreliğine yapılmıştı” dedi.
Merkez Bankası tarafından yakın zamanda yapılan bazı açıklamalarda da yüzde 25 zam sınırının uzatılmayacağına yönelik sinyaller gelmişti.
Peki kirada yüzde 25 sınırının 1 Temmuz’da sona ermesi piyasayı nasıl etkiler? Ev sahibi ve kiracı davalarında bir azalma ya da artış olur mu? Ev sahipleri eski kiracısından ‘yüzde 25 zam sınırlamasını’ gerekçe göstererek yeni sözleşme döneminde daha fazla zam isteyebilir mi?
‘PİYASADA ZAM SINIRININ KALKMASINA İLİŞKİN BEKLENTİLER ÇOK FAZLA’
Konuyla ilgili merak edilen tüm soruları Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, milliyet.com.tr’ye yanıtladı. Özelmacıklı, konuyla ilgili şunları söyledi:
“Hazine ve Maliye Bakanı’nın kira sınırlamasına ihtiyaç kalmadığı yönündeki söylemleri aslında piyasanın beklentileri ile örtüşüyor diyebiliriz.