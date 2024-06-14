Milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı ilgilendiriyor: Yüzde 25 zam sınırı kalkıyor, kiralar artar mı?

KİRA FİYATLARINDA BİR HAREKETLİLİK BEKLENİYOR MU?

Kirada %25 zam sınırının kalkmasıyla birlikte kira fiyatlarında belirli bir hareketlilik bekliyoruz. Ancak, bu hareketlilik tamamen piyasanın talep ve arz dengesine, bölgesel ekonomik koşullara ve gayrimenkul sektöründeki diğer faktörlere bağlı olacaktır. Kiracıların ve ev sahiplerinin çıkarlarını dengede tutmak adına, kira artışları konusunda adil ve dengeli bir yaklaşım benimsemeyi hedeflenmelidir. Tefe Tüfe gibi ekonomik göstergelere de dikkat ederek, kararlarımızı şekillendireceğiz.