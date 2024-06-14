Milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı ilgilendiriyor: Yüzde 25 zam sınırı kalkıyor, kiralar artar mı?
Son dönemde ekonomi yönetimi tarafından yapılan açıklamalaragöre yüzde 25 zam sınırı Temmuz'da sona eriyor. Peki yüzde 25 sınırının kalkmasıyla birlikte kira fiyatlarında bir hareketlilik olur mu? İşte detaylar...
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'Kirada yüzde 25 zam sınırı kalkacak mı?' sorusuna "Bunu uzatacak bir düzenleme yapmazsak Temmuz'da bu düzenleme ortadan kalkıyor. Şu anda böyle bir düzenleme yapmaya yönelik çalışmamız yok" cevabını vermişti.
Peki düzenlemenin kalkmasıyla birlikte kira fiyatlarında bir hareketlilik bekleniyor mu? Milliyet'te yer alan habere göre konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gayrimenkul Uzmanı Sebahattin Aslan, şunları söyledi:
"Zam sınırının kalkmasıyla birlikte yeni kiracılar ile eski kiracılar arasında farklılık olabileceği doğru. Bu durumda ev sahiplerinin yeni kiracılar için farklı bir kira ücreti belirlemesi mümkün olabilir.
Ancak ev sahiplerinin mevcut kiracıları için değişiklik talep etme hakkı olduğunu düşünmüyorum. Kiracılar arasında adil bir muamele sağlamak, ev sahipleri için de önemli bir önceliktir. Dolayısıyla kiracıların haklarını göz önünde bulundurarak, kira ücretlerinde yapılacak her türlü düzeltmenin adaletli ve dengeli olması gerektiğini düşünüyorum.
KİRA FİYATLARINDA BİR HAREKETLİLİK BEKLENİYOR MU?
Kirada %25 zam sınırının kalkmasıyla birlikte kira fiyatlarında belirli bir hareketlilik bekliyoruz. Ancak, bu hareketlilik tamamen piyasanın talep ve arz dengesine, bölgesel ekonomik koşullara ve gayrimenkul sektöründeki diğer faktörlere bağlı olacaktır. Kiracıların ve ev sahiplerinin çıkarlarını dengede tutmak adına, kira artışları konusunda adil ve dengeli bir yaklaşım benimsemeyi hedeflenmelidir. Tefe Tüfe gibi ekonomik göstergelere de dikkat ederek, kararlarımızı şekillendireceğiz.